خبر في الجول - سبب غياب سمير محمد عن الأهلي أمام بيراميدز

السبت، 25 يناير 2025 - 23:22

كتب : أحمد الخولي

سمير محمد - الأهلي

خرج سمير محمد مهاجم الأهلي الشاب من قائمة الفريق أمام بيراميدز في المباراة المرتقبة في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

سمير محمد

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن خروج المهاجم جاء بسبب إصابته بشد في الخلفية.

وشهدت القائمة تواجد المهاجم السلوفيني الجديد نيجك جراديشار، والمدافع مصطفى العش الوافد على سبيل الإعارة من زد.

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وتم استبعاد سمير محمد وأحمد نبيل كوكا من بين اللاعبين الذين تواجدوا في معسكر المباراة.

وعلم FilGoal.com أن كوكا كان يعاني من إجهاد في عضلة السمانة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - أكرم توفيق - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - مصطفى العش.

وسط الملعب: عمرو السولية - كريم وليد - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - إمام عاشور - محمد عبد الله - حسين الشحات

الهجوم: نيجك جراديشار - حمزة عبد الكريم

وتعثر الأهلي بالتعادل أمام فاركو بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة خلف بيراميدز متصدر الترتيب بـ 20 نقطة.

فيما تغلب بيراميدز على زد بهدف دون مقابل سجله فيستون ماييلي ليقوده إلى الصدارة.

سمير محمد الأهلي الدوري المصري
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