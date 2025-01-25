محمود البنا حكما لمباراة الأهلي ضد بيراميدز.. وعاشور على تقنية الفيديو

يدير محمود البنا مباراة الأهلي ضد بيراميدز تحكيميا لحساب الجولة 10 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على استاد القاهرة.

ويعاون البنا كل من أحمد حسام طه وهاني عبد الفتاح، ويتواجد صبحي العمراوي كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود عاشور ويعاونه خالد حسين.

🔴📋 | حكام مباريات الأحد في الجولة العاشرة من دوري القسم الأول "دوري نايل" pic.twitter.com/kU9LFh8HmM — EFA.eg (@EFA) January 25, 2025

البنا البالغ 43 عاما يدير رابع مباراة له في الدوري المصري هذا الموسم.

فأدار مباراة بيراميدز الأولى هذا الموسم والتي انتهت بالتعادل مع بتروجت.

كما أدار مباراة المصري ضد الأهلي في الجولة 6 والتي انتهت بفوز الأخير 2-0.

وستكون تلك المباراة رقم 51 التي يديرها البنا للأهلي تحكيميا، ففاز الأهلي في وجوده في 38 مباراة وتعادل في 8 وخسر 4.

فيما أدار لبيراميدز 15 مباراة فاز السماوي خلالها في 7 وتعادل في 6 وخسر 2.

ويتصدر بيراميدز الترتيب بعد مرور 9 جولات برصيد 20 نقطة ويليه الأهلي برصيد 19 نقطة.