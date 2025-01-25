محمود البنا حكما لمباراة الأهلي ضد بيراميدز.. وعاشور على تقنية الفيديو

السبت، 25 يناير 2025 - 23:10

كتب : FilGoal

محمود البنا - أحمد الشناوي - رشاد المتولي

يدير محمود البنا مباراة الأهلي ضد بيراميدز تحكيميا لحساب الجولة 10 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على استاد القاهرة.

ويعاون البنا كل من أحمد حسام طه وهاني عبد الفتاح، ويتواجد صبحي العمراوي كحكم رابع.

أخبار متعلقة:
قائمة الأهلي - ظهور العش وجراديشار واستبعاد كوكا أمام بيراميدز كما كشف في الجول.. غزل المحلة يضم ثنائي بيراميدز قائمة بيراميدز - تواجد رمضان وعادل وغياب مروان حمدي وجلال أمام الأهلي في الجول يكشف برنامج الأهلي تحضيرا لمواجهة بيراميدز

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود عاشور ويعاونه خالد حسين.

البنا البالغ 43 عاما يدير رابع مباراة له في الدوري المصري هذا الموسم.

فأدار مباراة بيراميدز الأولى هذا الموسم والتي انتهت بالتعادل مع بتروجت.

كما أدار مباراة المصري ضد الأهلي في الجولة 6 والتي انتهت بفوز الأخير 2-0.

وستكون تلك المباراة رقم 51 التي يديرها البنا للأهلي تحكيميا، ففاز الأهلي في وجوده في 38 مباراة وتعادل في 8 وخسر 4.

فيما أدار لبيراميدز 15 مباراة فاز السماوي خلالها في 7 وتعادل في 6 وخسر 2.

ويتصدر بيراميدز الترتيب بعد مرور 9 جولات برصيد 20 نقطة ويليه الأهلي برصيد 19 نقطة.

بيراميدز الأهلي الدوري المصري محمود البنا
نرشح لكم
العش: قميص الأهلي كبير ولكني لا أخاف.. وهذا رأيي في عدم انضمامي للمنتخب حتى الآن مصدر من لجنة المسابقات يكشف لـ في الجول سبب عدم حرمان جمهور الزمالك من حضور المباريات خبر في الجول - سبب غياب سمير محمد عن الأهلي أمام بيراميدز كما كشف في الجول.. غزل المحلة يضم ثنائي بيراميدز قائمة الأهلي - ظهور العش وجراديشار واستبعاد كوكا أمام بيراميدز مران الأهلي - العش وجراديشار يشاركان للمرة الأولى تحت أنظار الخطيب قائمة بيراميدز - تواجد رمضان وعادل وغياب مروان حمدي وجلال أمام الأهلي إيقاف عامل مهمات الزمالك ومنع مشجعي الأبيض ضمن عقوبات الجولة 9 لـ الدوري المصري
أخر الأخبار
أسقط طبق الطعام.. ريال مدريد يضرب بلد الوليد بهاتريك مبابي 10 دقيقة | الدوري الإسباني
مستوحى من "الزليج".. كاف يعلن شعار أمم إفريقيا 2025 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
العش: قميص الأهلي كبير ولكني لا أخاف.. وهذا رأيي في عدم انضمامي للمنتخب حتى الآن 31 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من لجنة المسابقات يكشف لـ في الجول سبب عدم حرمان جمهور الزمالك من حضور المباريات 38 دقيقة | الدوري المصري
نونو سانتو بعد الخماسية: فريقنا هش للغاية حين لا نفعل هذا الشيء 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - سبب غياب سمير محمد عن الأهلي أمام بيراميدز ساعة | الدوري المصري
محمود البنا حكما لمباراة الأهلي ضد بيراميدز.. وعاشور على تقنية الفيديو ساعة | الدوري المصري
مرموش: كنت أتمنى احتساب الهدف.. وهكذا تسير الأمور بيني وبين هالاند ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي لبطولة العالم 2025