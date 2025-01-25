كما كشف في الجول.. غزل المحلة يضم ثنائي بيراميدز

أعلن نادي غزل المحلة ضم الثنائي أحمد فوزي وعماد ميهوب قادما من بيراميدز.

ويشغل أحمد فوزي مركز قلب الدفاع، فيما يلعب ميهوب في خط الوسط.

كشف FilGoal.com في وقت سابق توصل زعيم الفلاحين لاتفاق مع بيراميدز لاستعارة الثنائي الشاب.

ولم يتم إدراج بند أحقية الشراء في التعاقد.

وشارك أحمد فوزي في 23 مباراة مع بيراميدز بواقع 1260 دقيقة وسجل هدفا وصنع آخر.

وسبق لفوزي اللعب تحت قيادة شوقي غريب في المقاولون، ويقترب الأمر من الحدوث الآن مع المحلة.

بينما لم يلعب ميهوب البالغ من العمر 24 عاما مطلقا مع بيراميدز خلال الموسم الحالي.

ونفس الأمر لعب ميهوب تحت قيادة شوقي غريب في المقاولون.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

وسيلاقي المحلة منافسه حرس الحدود في المباراة التي ستجمعهما في الجولة التاسعة الثلاثاء المقبل.