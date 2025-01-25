كما كشف في الجول.. غزل المحلة يضم ثنائي بيراميدز

السبت، 25 يناير 2025 - 22:30

كتب : عمرو نبيل

غزل المحلة بيان

أعلن نادي غزل المحلة ضم الثنائي أحمد فوزي وعماد ميهوب قادما من بيراميدز.

ويشغل أحمد فوزي مركز قلب الدفاع، فيما يلعب ميهوب في خط الوسط.

كشف FilGoal.com في وقت سابق توصل زعيم الفلاحين لاتفاق مع بيراميدز لاستعارة الثنائي الشاب.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - غزل المحلة يبلغ سموحة بقطع إعارة حكم بالنيران الصديقة.. غزل المحلة يخسر على ملعبه من حرس الحدود ويتلقى الهزيمة الخامسة غزل المحلة يضم موسى فراوي مدافع منتخب فلسطين خبر في الجول – غزل المحلة يتفق مع بيراميدز لضم ثنائي الفريق

ولم يتم إدراج بند أحقية الشراء في التعاقد.

وشارك أحمد فوزي في 23 مباراة مع بيراميدز بواقع 1260 دقيقة وسجل هدفا وصنع آخر.

وسبق لفوزي اللعب تحت قيادة شوقي غريب في المقاولون، ويقترب الأمر من الحدوث الآن مع المحلة.

بينما لم يلعب ميهوب البالغ من العمر 24 عاما مطلقا مع بيراميدز خلال الموسم الحالي.

ونفس الأمر لعب ميهوب تحت قيادة شوقي غريب في المقاولون.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

وسيلاقي المحلة منافسه حرس الحدود في المباراة التي ستجمعهما في الجولة التاسعة الثلاثاء المقبل.

الدوري المصري غزل المحلة بيراميدز عماد ميهوب أحمد فوزي
نرشح لكم
العش: قميص الأهلي كبير ولكني لا أخاف.. وهذا رأيي في عدم انضمامي للمنتخب حتى الآن مصدر من لجنة المسابقات يكشف لـ في الجول سبب عدم حرمان جمهور الزمالك من حضور المباريات خبر في الجول - سبب غياب سمير محمد عن الأهلي أمام بيراميدز محمود البنا حكما لمباراة الأهلي ضد بيراميدز.. وعاشور على تقنية الفيديو قائمة الأهلي - ظهور العش وجراديشار واستبعاد كوكا أمام بيراميدز مران الأهلي - العش وجراديشار يشاركان للمرة الأولى تحت أنظار الخطيب قائمة بيراميدز - تواجد رمضان وعادل وغياب مروان حمدي وجلال أمام الأهلي إيقاف عامل مهمات الزمالك ومنع مشجعي الأبيض ضمن عقوبات الجولة 9 لـ الدوري المصري
أخر الأخبار
أسقط طبق الطعام.. ريال مدريد يضرب بلد الوليد بهاتريك مبابي 9 دقيقة | الدوري الإسباني
مستوحى من "الزليج".. كاف يعلن شعار أمم إفريقيا 2025 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
العش: قميص الأهلي كبير ولكني لا أخاف.. وهذا رأيي في عدم انضمامي للمنتخب حتى الآن 29 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من لجنة المسابقات يكشف لـ في الجول سبب عدم حرمان جمهور الزمالك من حضور المباريات 36 دقيقة | الدوري المصري
نونو سانتو بعد الخماسية: فريقنا هش للغاية حين لا نفعل هذا الشيء 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - سبب غياب سمير محمد عن الأهلي أمام بيراميدز ساعة | الدوري المصري
محمود البنا حكما لمباراة الأهلي ضد بيراميدز.. وعاشور على تقنية الفيديو ساعة | الدوري المصري
مرموش: كنت أتمنى احتساب الهدف.. وهكذا تسير الأمور بيني وبين هالاند ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي لبطولة العالم 2025