انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(0) بلد الوليد

يلعب ريال مدريد ضد بلد الوليد في فرصة للانفراد بالصدارة في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

تابع من هنا

--

ق 91 هاتريك مبابي من ركلة الجزاء

ق 90 طرد ماريو مارتن بالإنذار الثاني وركلة جزاء لريال مدريد

ق 57 جووووول مبابي يسجل الثاني

ق 30 جوووول كيليان مبابي يسجل الهدف الأول

بداية المباراة