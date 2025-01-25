انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(0) بلد الوليد
السبت، 25 يناير 2025 - 21:52
كتب : FilGoal
يلعب ريال مدريد ضد بلد الوليد في فرصة للانفراد بالصدارة في الجولة 21 من الدوري الإسباني.
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ق 91 هاتريك مبابي من ركلة الجزاء
ق 90 طرد ماريو مارتن بالإنذار الثاني وركلة جزاء لريال مدريد
ق 57 جووووول مبابي يسجل الثاني
ق 30 جوووول كيليان مبابي يسجل الهدف الأول
بداية المباراة
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