انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(0) بلد الوليد

السبت، 25 يناير 2025 - 21:52

كتب : FilGoal

هدف كيليان مبابي - ريال مدريد ضد لاس بالماس

يلعب ريال مدريد ضد بلد الوليد في فرصة للانفراد بالصدارة في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

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ق 91 هاتريك مبابي من ركلة الجزاء

ق 90 طرد ماريو مارتن بالإنذار الثاني وركلة جزاء لريال مدريد

ق 57 جووووول مبابي يسجل الثاني

ق 30 جوووول كيليان مبابي يسجل الهدف الأول

بداية المباراة

ريال مدريد
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