دعوة لمشاركة منتخب الناشئين بدورة دولية في بولندا.. والقرار في يد اتحاد الكرة

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم دعوة لمشاركة المنتخب الوطنى للناشئين مواليد 2009 فى دورة ودية دولية ببولندا.

وتقام الدورة خلال الفترة من 6 إلى 12 أبريل المقبل بمشاركة أربعة منتخبات، هي مصر وبولندا، بالإضافة إلى منتخب من أوروبا وآخر من أمريكا الجنوبية.

ووافق علاء نبيل المدير الفني للاتحاد على تلبية الدعوة بعد استطلاع رأى حسين عبداللطيف المدير الفني للمنتخب.

وأحال نبيل الدعوة إلى مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة فيها.

على الجانب الآخر فاز منتخب الناشئين تحت 17 عاما (مواليد 2008) على حساب فريق بسيون برباعية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت في ملاعب مركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف).

واختتم منتخب الناشئين بقيادة أحمد الكاس معسكره الذي انطلق الأحد الماضي استعدادال لخوض أمم إفريقيا للناشئين في مارس المقبل.

سجل رباعية المنتخب عبد العزيز الزغبي، وسلمان محمد، ومالك معتصم، وأدم محمد.

وحضر المباراة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

وتوج منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 ببطولة شمال إفريقيا نوفمبر الماضي، والمؤهلة إلى كأس الأمم.

وللمرة الرابعة يشارك منتخب مصر للناشئين في كأس أمم إفريقيا والمرة الأولى منذ عام 2011.

وتوج الفراعنة بالبطولة في عام 1997.

وللمرة الثانية يتوج منتخب مصر ببطولة شمال إفريقيا، إذ تصدر عام 2014 التي أقيمت في المغرب.