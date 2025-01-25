رغم تصريحات المدرب.. عودة مصطفى محمد إلى قائمة نانت

السبت، 25 يناير 2025 - 21:12

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - ليون

عاد المهاجم مصطفى محمد إلى قائمة نانت من جديد استعدادا لمواجهة ليون في الجولة الـ 19 من الدوري الفرنسي.

وغاب مصطفى محمد عن قائمة الفريق في اللقاء الأخير ضد سانت إيتيان.

وقال أنطوان كومبواري المدير الفني لـ نانت لـ DAZN: "منذ الصيف وحتى منذ الشتاء الماضي، كان مصطفى محمد في طريقه للرحيل، وكان مستعدا في الصيف الماضي للمغادرة، لكنه لم يجد الأندية التي يريدها".

وأضاف "ومنذ ذلك الحين، وبعد بداية سوق الانتقالات الشتوية ومن قبلها أيضا، نحن نتحدث معه بشأن إيجاد نادٍ يستطيع أن يزدهر من خلاله ومدرب يشركه في المباريات، لكنه لم يجد ناديا لذلك فهو هنا".

وغاب مصطفى محمد عن قائمة فريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي مع سانت إيتيان بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 18 من المسابقة.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية تعقيبا على تصريحات المدرب أنه لا ينوي تقديم الهدايا لمصطفى محمد الذي يبحث عن الرحيل في يناير الجاري.

ويرتبط مصطفى محمد بتعاقد مع نانت حتى 2027 وتبلغ قيمته السوقية 6 ملايين يورو.

وتعد تلك المرة الثالثة التي يغيب فيها مصطفى محمد عن قائمة نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

فسبق أن غاب ضد ريمس في الجولة الرابعة بسبب الإصابة، وفي الجولة 13 ضد باريس سان جيرمان.

وسجل مصطفى هدفا وصنع آخر في 15مباراة له بالدوري الفرنسي برصيد 517 دقيقة فقط.

وودع نانت كأس فرنسا مؤخرا من دور الـ 32 بالخسارة من بريست بنتيجة 2-1 في مباراة شارك فيها مصطفى محمد لمدة 45 دقيقة.

مصطفى محمد نانت ليون الدوري الفرنسي
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