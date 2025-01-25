نابولي يكبد يوفنتوس خسارته الأولى هذا الموسم.. ويحافظ على صدارة الدوري الإيطالي

قلب نابولي تأخره لفوز على حساب يوفنتوس وأسقطه في فخ الخسارة الأولى في الدوري الإيطالي بالفوز بنتيجة 2-1.

وتقدم يوفنتوس في الشوط الأول على ملعب دييجو أرماندو مارادونا لكن أصحاب الأرض قلبوا الطاولة في الشوط الثاني.

الفوز السادس على التوالي أبقى نابولي في الصدارة برصيد 53 نقطة بفارق 6 نقاط عن إنتر.

فيما تكبد يوفنتوس خسارته الأولى في الدوري بعد 8 انتصارات و13 تعادلا.

وتوقف رصيده عند 37 نقطة من 22 مباراة في المركز الخامس، وغير مُهدد بفقدان مركزه إذ يأتي فيورنتينا سادسا برصيد 33 نقطة.

وسجل راندال كولو مواني الوافد هدف تقدم يوفنتوس في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.

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وأدرك فرانك أنجيسا في الدقيقة 57 برأسية هدف التعادل.

نابولي عاد.. ⚽️ أنغيسا يسجل هدف التعادل برأسية قوية لم يستطع دي جريجوريو إنقاذها هذه المرة#نابولي_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/K47xyWCRpt — ADSportsTV (@ADSportsTV) January 25, 2025

وسجل روميلو لوكاكو في الدقيقة 69 هدف التقدم لنابولي من علامة الجزاء.

ووصل الدولي البلجيكي للهدف رقم 200 له في الدوريات الخمس الكبرى.

وأصبح المخضرم ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي يسجل ضد يوفنتوس ونابولي وروما وإنتر بعد أماديو أمادي.

وحافظت كتيبة أنطونيو كونتي -مدرب يوفنتوس الأسبق- على التفوق في أرض الملعب لتضمن الصدارة لحين إشعار آخر.