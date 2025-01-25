أقصاه من بطولة أخرى.. النني "المدافع" يقود الجزيرة للإطاحة بـ العين من كأس الرئيس

السبت، 25 يناير 2025 - 20:53

كتب : FilGoal

محمد النني - الجزيرة

ساهم محمد النني في وصول فريقه الجزيرة إلى نصف نهائي كأس رئيس الإمارات بالفوز على العين.

وشارك النني في اللقاء أساسيا في مركز قلب الدفاع ضمن خيارات الحسين عموتة المدير الفني.

وتفوق الجزيرة على العين بنتيجة 1-0 عن طريق رامون ميريز.

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وجاء الهدف في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء طرد كاكو من العين وبرونو من الجزيرة في الدقيقة 90.

وتحصل محمد النني على بطاقة صفراء في الدقيقة 90+2.

وقال محمد النني عبر قناة أبو ظبي الرياضية عقب نهاية اللقاء: "قدمنا مباراة كبيرة ونحارب من أجل حصد ألقاب، ونسير بخطى جيدة وفوز كبير لنا ودفعة قوية لنا في الدوري".

وأضاف "درسنا العين جيدا، واستطعنا أقصاه من بطولتين".

وأتم "اللعب في مركز أخر؟ الحمد لله على الأداء".

وأقصى الجزيرة خصمه العين من ثاني البطولات هذا الموسم.

ففي كأس الرابطة الإماراتية تفوق الجزيرة بفضل ركلات الترجيح على العين ووصل لنصف النهائي.

وخلال موسم 2024-25 تفوق العين في مباراتين وفاز الجزيرة في 2، وسيلتقيا مجددا في الدوري الإماراتي لحساب الدور الثاني.

محمد النني الجزيرة كأس رئيس الإمارات
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