قائمة الأهلي - ظهور العش وجراديشار واستبعاد كوكا أمام بيراميدز

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن قائمته لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة تواجد المهاجم السلوفيني الجديد نيجك جراديشار، والمدافع مصطفى العش الوافد على سبيل الإعارة من زد.

وتم استبعاد سمير محمد وأحمد نبيل كوكا من بين اللاعبين الذين تواجدوا في معسكر المباراة.

وعلم FilGoal.com أن كوكا كان يعاني من إجهاد في عضلة السمانة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - أكرم توفيق - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - مصطفى العش.

وسط الملعب: عمرو السولية - كريم وليد - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - إمام عاشور - محمد عبد الله - حسين الشحات

الهجوم: نيجك جراديشار - حمزة عبد الكريم

وتعثر الأهلي بالتعادل أمام فاركو بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة خلف بيراميدز متصدر الترتيب بـ 20 نقطة.

فيما تغلب بيراميدز على زد بهدف دون مقابل سجله فيستون ماييلي ليقوده إلى الصدارة.