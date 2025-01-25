بيتيس يستعير أنتوني من مانشستر يونايتد
السبت، 25 يناير 2025 - 20:29
كتب : FilGoal
أعلن ريال بيتيس تعاقده مع أنتوني لاعب مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.
أنتوني ماثيوس
النادي :
وانضم أنتوني لصفوف بيتيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع عدم وجود بند أحقية الشراء.
وكانت تقارير ذكرت أن مانشستر يونايتد سيتحمل جزء من راتب اللاعب البرازيلي.
وانضم أنتوني لمانشستر يونايتد في 2022 قادما من أياكس أمستردام.
ولم يعد أنتوني ضمن الخياريات الأساسية للمدرب روبن أموريم منذ توليه المسؤولية مع وجود تراجع كبير في مستوى اللاعب البرازيلي.
وشارك أنتوني في 96 مباراة منذ انضمامه لمانشستر يونايتد وتمكن من تسجيل 12 هدفا وصناعة 5 أهداف.
ومنذ بداية الموسم لعب أنتوني 14 مباراة وسجل هدفا ولم يصنع أي أهداف.
ويحتل ريال بيتيس حاليا المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة.
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