تشكيل ريال مدريد - أسينسيو ظهير.. وبراهيم أساسي ضد بلد الوليد

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بلد الوليد.

ويلعب ريال مدريد مع بلد الوليد على ملعب الأخير بالجولة 21 من الدوري الإسباني.

ويستمر فيديريكو فالفيردي في مركز الظهير الأيمن، كما يبدأ براهيم دياز بشكل أساسي.

وعاد أوريلين تشواميني لوسط الملعب بعد غيابه عن المباراة الماضية بالدوري.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: راؤول أسينسيو –أوريلين تشواميني – أنطونيو روديجير – فران جارسيا.

الوسط: داني سيبايوس – فيديريكو فالفيردي – جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو – كيليان مبابي – براهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة وبفارق نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بلد الوليد المركز 20 والأخير برصيد 15 نقطة.