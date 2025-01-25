مران الأهلي - العش وجراديشار يشاركان للمرة الأولى تحت أنظار الخطيب

السبت، 25 يناير 2025 - 20:06

كتب : حسام نور الدين

نيجك جراديشار - الأهلي

شارك مصطفى العش ونيجك جراديشار لاعبا الأهلي الجديدان في مران الفريق الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر، استعدادا لمباراة بيراميدز.

وخاض العش وجراديشار مرانهما الأول اليوم بعد انضمامهما رسميّا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. حيث رحب بهما لاعبو الفريق والجهاز الفني.

وحضر محمود الخطيب رئيس النادي مران الفريق واجتمع بالجهاز الفني واللاعيبن.

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وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين داخل أرض الملعب قبل انطلاق المران للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة الغد.

واشتمل مران الفريق على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وضم الأهلي السلوفيني نيجك جراديسار قادمًا من نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف، فيما تم ضم مصطفى العش لاعب نادي زد لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

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