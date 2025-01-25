قائمة بيراميدز - تواجد رمضان وعادل وغياب مروان حمدي وجلال أمام الأهلي

حسني فتحي لـ في الجول: الزمالك على أعتاب ضم مدافع مصر للمقاصة

على رأسهم العش وجراديشار .. 24 لاعبا في معسكر الأهلي لمواجهة بيراميدز

خبر في الجول - النصر الليبي في مفاوضات متقدمة مع الاتحاد للتعاقد مع بواتنج