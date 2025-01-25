قائمة بيراميدز - تواجد رمضان وعادل وغياب مروان حمدي وجلال أمام الأهلي
السبت، 25 يناير 2025 - 20:01
كتب : FilGoal
نرشح لكم
قائمة الأهلي - ظهور العش وجراديشار واستبعاد كوكا أمام بيراميدز مران الأهلي - العش وجراديشار يشاركان للمرة الأولى تحت أنظار الخطيب إيقاف عامل مهمات الزمالك ومنع مشجعي الأبيض ضمن عقوبات الجولة 9 لـ الدوري المصري حسني فتحي لـ في الجول: الزمالك على أعتاب ضم مدافع مصر للمقاصة على رأسهم العش وجراديشار .. 24 لاعبا في معسكر الأهلي لمواجهة بيراميدز خبر في الجول - يوسف أيمن ينهي ارتباطه بالأهلي.. ويعود للدحيل القطري خبر في الجول - النصر الليبي في مفاوضات متقدمة مع الاتحاد للتعاقد مع بواتنج في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع زين الدين بلعيد