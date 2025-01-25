أتليتكو مدريد يتعادل مع فياريال ويعطي الفرصة للجار للابتعاد بالصدارة

للمرة الثانية على التوالي تعثر أتليتكو مدريد مع فياريال بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو بالجولة 21 من الدوري الإسباني.

وكان أتليتكو مدريد قد خسر المباراة الماضية ضد ليجانيس بهدف دون رد.

التعادل رفع رصيد أتليتكو للنقطة 45 في المركز الثاني بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي سيواجه بلد الوليد بعد قليل، كما ارتفع رصيد فياريال للنقطة 34 في المركز الخامس.

تقدم فياريال بالهدف الأول عن طريق جيرارد مورينو من ركلة جزاء في الدقيقة 29.

وتعادل صامويل لينو لأتليتكو في الدقيقة 58 بمتابعة لكرة تصدى لها الحارس لويس جونيور من أنخيل كوريا.

وسيلعب أتليتكو مدريد مباراته المقبلة في الدوري ضد ريال مايوركا يوم السبت 1 فبراير، بينما سيلتقي فياريال مع بلد الوليد بنفس اليوم.