كرة طائرة - لأول مرة من 32 عاما.. الزمالك يتوج بلقب البطولة العربية على حساب الأهلي

حقق الزمالك لقب البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة بالفوز على الأهلي بنتيجة 3 أشواط دون رد في المباراة النهائية.

واستضافت دولة قطر منافسات البطولة العربية لأندية الطائرة من 16 يناير وحتى 25 يناير الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط 25-21 و25-18 و25-20 لصالح الأبيض.

شوف | احتفال وفرحة #الزمالك المصري مع جماهيره في #الدوحة بعد فوزه على مواطنه #الأهلي 3-0 في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة للأندية#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/UZ16xL9hO8 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 25, 2025

ولأول مرة يتوج الزمالك باللقب منذ 1993، ويعد ذلك اللقب الثالث في تاريخ الأبيض بالبطولة.

وانتصر الزمالك لأول مرة على الأهلي في النهائي العربي بعدما خسر من قبل في مواجهتين سابقتين.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 8 ألقاب.

وضمت قائمة الزمالك تحت قيادة البرازيلي كارلوس شوانكي 13 لاعبا وجاءت كالآتي:

أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك.