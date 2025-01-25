الدوري السعودي - ديانج يسجل هدفا رائعا يقود الخلود لفوز قاتل على الرائد

السبت، 25 يناير 2025 - 18:46

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الخلود

قاد أليو ديانج بفضل هدف رائع فريقه الخلود للفوز على الرائد بنتيجة 2-1 في الجولة 17 من الدوري السعودي.

ويقضي الدولي المالي الموسم الجاري معارا من الأهلي.

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ويعد ذلك ثاني أهداف ديانج في الدوري السعودي بعدما سجل من قبل ضد العروبة في التعادل بنتيجة 3-3 في الجولة 3.

وتقدم الرائد بفضل هدف الجزائر أمير سعيود في الدقيقة 25.

وعدّل محمد سوان النتيجة للخلود في الدقيقة 61.

واستطاع المالي ديانج أن يخطف الفوز بمجهود فردي رائع بتوغل من الجهة اليسرى وتسديدة رائعة في الشباك في الدقيقة 87.

الفوز رفع رصيد الخلود لـ 19 نقطة ارتقى بها للمركز العاشر.

فيما ظل الرائد دون فوز في الدوري للمباراة السادسة على التوالي بـ 6 هزائم في المركز 16 برصيد 10 نقاط.

وخاض ديانج بقميص الخلود 17 مباراة في جميع المسابقات سجل هدفين وتحصل على 3 بطاقات صفراء.

أليو ديانج الخلود الدوري السعودي
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