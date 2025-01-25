انتهت كرة طائرة - الأهلي (20) 0-3 (25) الزمالك.. لقب البطولة العربية أبيض
السبت، 25 يناير 2025 - 18:06
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي البطولة العربية لـ الكرة الطائرة.
وتستضيف دولة قطر منافسات البطولة العربية لأندية الطائرة من 16 يناير وحتى 25 يناير الجاري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــا.
القناة مذاعة على الكاس 1 و5.
شاهد من هنـــــــــــــــا
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اللقب للملكي.. الزمالك يحسم الشوط الثالث.. 25-20 ويحقق اللقب
13-11 للزمالك
بداية الشوط الثالث
الشوط الثاني أبيض.. 25-18 للزمالك
14-11 للزمالك
بداية الشوط الثاني
الشوط الأول أبيض.. 25-21 للزمالك
18-18
14-14
الشوط الأول
بداية اللقاء
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