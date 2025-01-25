على رأسهم العش وجراديشار .. 24 لاعبا في معسكر الأهلي لمواجهة بيراميدز

انضم ثنائي الأهلي الجديد، مصطفى العش والسلوفيني نيج جراديشار لمعسكر الفريق تحضيرا لمواجهة بيراميدز.

ويلعب الأهلي أمام بيراميدز في تمام السابعة من مساء يوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وحسبما علم FilGoal.com يضم معسكر الأهلي لمواجهة بيراميدز 24 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - أكرم توفيق - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - مصطفى العش.

وسط الملعب: عمرو السولية - كريم وليد - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - محمد عبد الله - حسين الشحات.

الهجوم: جراديشار - حمزة عبد الكريم - سمير محمد.

وتعثر الأهلي بالتعادل أمام فاركو بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة خلف بيراميدز متصدر الترتيب بـ 20 نقطة.

فيما تغلب بيراميدز على زد بهدف دون مقابل سجله فيستون ماييلي ليقوده إلى الصدارة.