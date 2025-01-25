فليك: سنجري بعض التبديلات ضد فالنسيا.. وأراوخو سيتحسن

شدد هانس فليك مدرب برشلونة على نيته في إجراء بعد التبديلات على تشكيل الفريق في مباراة فالنسيا.

ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا غدا الأحد على ملعب مونتجويك بالجولة 21 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مستعدون لمواجهة منافس قوي وأكثر استقرارا في الدفاع وستكون المباراة صعبة بالنسبة لنا ولن تكون سهلة".

وعن الحارس الذي سيلعب ضد فالنسيا قال: "علينا الانتظار حتى الغد لنعرف وقررت عدم الحديث عن التشكيل أنا آسف".

وواصل "علينا أن نفوز في كل مباراة وعلينا أن ندخل الملعب بتلك العقلية، كما يجب علينا الفوز على أرضنا من أجل الجماهير".

وتابع "بيدري يلعب حاليا بنسبة 100% وبشكل جيد جدا وذكرت بالفعل أننا غيرنا الفلسفة الخاصة به وسيواصل اللعب لأنه يؤدي بشكل جيد، نحن نهتم به وبالتأكيد سيكون هناك تغييرات في التشكيل غدا".

وأكمل "تحدثنا مع كريستنسن هو لاعب كبير ولكنه عاد من إصابة طويلة، أمامه لاعبين وعندما يكون جاهزا بنسبة 100% سنرى ما سيحدث".

وأضاف "تحدثت مع أراوخو والأهم أن يتحلى بالجاهزية وأن يتحسن وهو سيتحسن بكل تأكيد، بيلسا سيكون لديه قلب دفاع رائع تحت قيادته في منتخب أوروجواي".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة، بينما يحتل فالنسيا المركز 19.