بناء على طلب الاتحاد التونسي.. طاقم حكام مصري لمباراة الترجي والاتحاد المنستيري

السبت، 25 يناير 2025 - 15:24

كتب : بسام أبوبكر

محمود بسيوني

سيتولى طاقم حكام مصري إدارة مباراة الترجي والاتحاد المنستيري بالدوري التونسي.

ويلعب الترجي ضد الاتحاد المنستيري غدا الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة 15 للدوري التونسي.

وسيقود المباراة طاقم تحكيم مصري يضم كلا من: محمود بسيوني حكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي وأحمد توفيق طلب " مساعدين".

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وأوضح اتحاد الكرة المصري أن اختيار طاقم حكام مصري لإدارة مباراة الترجي والاتحاد المنستيري جاء بناء على طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم.

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ويتصدر الملعب التونسي جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 34 مباراة ولعب 16 مباراة.

ويأتي التحاد المنستيري في المركز الثاني برصيد 33 نقطة ولكنه لعب 15 مباراة.

ويحتل الترجي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 27 نقطة ولكنه لعب 14 مباراة فقط.

الترجي الاتحاد المنستيري
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