خبر في الجول - النصر الليبي في مفاوضات متقدمة مع الاتحاد للتعاقد مع بواتنج
السبت، 25 يناير 2025 - 15:11
كتب : عمرو نبيل
تقدم النصر الليبي بعرضا للاتحاد السكندري للحصول على خدمات لاعبه بينجامين بواتنج.
بنيامين بواتينج
النادي : الاتحاد السكندري
وعلم FilGoal.com أن النصر قد دخل في مفاوضات متقمة مع الاتحاد للتعاقد مع اللاعب الغاني.
الجناح صاحب الـ 24 عاما انضم للاتحاد قادما إليمينا شاركس الغاني في عام 2021.
وسبق لبواتنج الخروج على سبيل الإعارة في 2023 إلى صفوف سموحة.
وشارك بواتنج بقميص الاتحاد في 7 مباريات منذ بداية الموسم الحالي ولم يسجل أو يصنع خلالهم.
وبشكل عام لعب بواتنج 67 مباراة مع الاتحاد وتمكن من تسجيل 13 هدفا وصناعة 6 آخرين.
ويحتل النصر حاليا المركز الثاني بالمجموعة الأولى من الدوري الليبي برصيد 14 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأخضر صاحب الصدارة.
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