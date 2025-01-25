مدرب نيتس جراديشار السابق يكشف لـ في الجول أهم مزايا لاعب الأهلي الجديد

السبت، 25 يناير 2025 - 14:28

كتب : عمرو نبيل

نيجك جراديشار

كشف جان كوشير مدرب فريق برافو السلوفيني السابق والذي درب نيتس جراديشار لاعب الأهلي الجديد عن أهم مزايا اللاعب.

وأعلن الأهلي التعاقد مع جراديشار لمدة 4 مواسم ونصف قادما من فيرهيفار المجري.

وقال كوشير لـ FilGoal.com: "هو لاعب صاحب سلوكيات جيدة ومحترف في التعامل ويعشق العمل الجاد ولياقته البدنية رائعة ويملك قدرة تهديفية جيدة".

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وواصل "جراديشار كان أكبر موهبة في جيلة مواليد 2002 وهناك مدرب من المجر ساعد على تطويره".

وتابع "تحدثت مع جراديشار قبل أسبوع من قراره بالانتقال للأهلي وكان متحمسا للانضمام إلى مثل هذا النادي الكبير".

وأضاف "جراديشار سعيد جدا لأنه جاء من بلد دولة صغيرة من سلوفينيا إلى مثل هذا النادي الكبير في إفريقيا".

چان كوشير مدرب نيچك جراديشار في نادي أن كي براڤو السلوفيني

نيجك جراديشار الأهلي
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