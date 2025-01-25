في الجول يكشف برنامج الأهلي تحضيرا لمواجهة بيراميدز

السبت، 25 يناير 2025 - 12:56

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر - الأهلي

أعد مارسيل كولر مدرب الأهلي برنامجا خاصا لمواجهة بيراميدز المرتقبة ضمن مسابقة الدوري.

ويلعب الأهلي أمام بيراميدز غدا الأحد ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

وعلم FilGoal.com أن كولر أعد البرنامج التالي تحضيرا لمواجهة بيراميدز:

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كولر أدخل اللاعبين في معسكر خاص وقام بتغيير مكان المران لإضفاء أكبر قدر من التركيز

كولر طلب تجمع اللاعبين بفندق الإقامة في الواحدة والنصف ظهرا

بعدها سيتحرك الفريق إلى ملعب النادي بمدينة نصر لخوض المران ثم العودة للفندق

بينما سيتدرب المصابين في ملعب التتش في الثالثة عصرا تحت إشراف كارلوس بيرينجر

ويلعب الأهلي أمام بيراميدز في تمام السابعة من مساء يوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وتعثر الأهلي بالتعادل أمام فاركو بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة خلف بيراميدز متصدر الترتيب بـ 20 نقطة.

فيما تغلب بيراميدز على زد بهدف دون مقابل سجله فيستون ماييلي ليقوده إلى الصدارة.

الأهلي بيراميدز
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