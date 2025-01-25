طارق حامد يتخلص من الإصابة.. وألميدا يحسم مصيره أمام اتحاد جدة

السبت، 25 يناير 2025 - 11:48

كتب : FilGoal

طارق حامد من تدريبات ضمك

تخلص طارق حامد من الإصابة التي لحقت به في الركبة وغيبته عن صفوف ضمك السعودي خلال الفترة الماضية.

وشارك طارق حامد خلال مباراتين فقط خلال الموسم الحالي مع نادي ضمك.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن طارق حامد تخلص من الإصابة في الركبة وشارك في التدريبات الجماعية لفريقه.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها ان طارق حامد ينتظر قرار نونو ألميدا مدرب ضمك بشأن المشاركة أمام اتحاد جدة.

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ويلعب ضمك أمام اتحاد جدة الذي يتقاسم صدارة الدوري السعودي مع الهلال يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة 17 من المسابقة.

وأصيب طارق حامد في ركبته أواخر أغسطس الماضي، وظل خارج الخدمة حتى عاد إلى التدريبات الأسبوع الجاري تمهيدا لدخول قوائم المباريات.

وينتهي تعاقد طارق حامد مع ضمك بنهاية الموسم الجاري بعدما انضم إليه من اتحاد جدة في عقد لمدة موسمين.

طارق حامد الدوري السعودي
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