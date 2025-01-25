طارق حامد يتخلص من الإصابة.. وألميدا يحسم مصيره أمام اتحاد جدة

تخلص طارق حامد من الإصابة التي لحقت به في الركبة وغيبته عن صفوف ضمك السعودي خلال الفترة الماضية.

وشارك طارق حامد خلال مباراتين فقط خلال الموسم الحالي مع نادي ضمك.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن طارق حامد تخلص من الإصابة في الركبة وشارك في التدريبات الجماعية لفريقه.

وأوضحت الصحيفة ذاتها ان طارق حامد ينتظر قرار نونو ألميدا مدرب ضمك بشأن المشاركة أمام اتحاد جدة.

ويلعب ضمك أمام اتحاد جدة الذي يتقاسم صدارة الدوري السعودي مع الهلال يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة 17 من المسابقة.

وأصيب طارق حامد في ركبته أواخر أغسطس الماضي، وظل خارج الخدمة حتى عاد إلى التدريبات الأسبوع الجاري تمهيدا لدخول قوائم المباريات.

وينتهي تعاقد طارق حامد مع ضمك بنهاية الموسم الجاري بعدما انضم إليه من اتحاد جدة في عقد لمدة موسمين.