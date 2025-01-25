ليكيب: سانتوس يؤسس صندوقا استثماريا خاصا من أجل نيمار

السبت، 25 يناير 2025 - 11:48

كتب : FilGoal

تقديم نيمار لأول مرة لـ جمهور الهلال السعودي

اتخذ نادي سانتوس البرازيلي خطوة جديدة من أجل تسهيل إعادة نجمه الأسبق نيمار جونيور لاعب الهلال السعودي.

وينتهي تعاقد نيمار مع الهلال بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن سانتوس البرازيلي يؤسس صندوقا استثماريا خاصا لتسهيل استعادة نيمار لاعب الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وذكرت الصحيفة الفرنسية أن سانتوس شرع إلى تشكيل صندوقٍ استثماري خاص لتلبية الالتزامات والطلبات المالية التي ستترتب على عودة النجم البرازيلي إلى فريقه السابق.

صحيفة دياريو دي بيتشي البرازيلية، أشارت إلى أن نيمار في طريقه ليصبح لاعبا في سانتوس خلال أسبوع.

ويعمل نيمار الأب، والد اللاعب ووكيله على حسم الصفقة.

وحدد نيمار وفقا للمصدر ذاته يوم 5 فبراير ليخوض فيه مباراته الأولى مع سانتوس بعد العودة إليه.

وسبب اختيار هذا اليوم أنه يوافق عيد ميلاد نيمار الثالث والثلاثين.

وكان المصدر ذاته قد ذكر أن سانتوس توصل لاتفاق لعودة نيمار لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وتوصل مارسيلو تيكشيرا رئيس النادي لاتفاق مع ممثلي نيمار حول الراتب، وسيتحمل الهلال السعودي جزءا من راتبه.

كذلك رغبة نيمار كانت حاسمة في العودة، حيث استعان النادي بالذكاء الاصطناعي عن طريق فيديو يُظهر فيه الأسطورة بيليه لإقناع ممثلي اللاعب بالعودة من جديد.

في الإطار ذاته أشار موقع جلوبو البرازيلي إلى أهمية كأس العالم 2026 في هذه المعادلة، حيث قد يتمكن سانتوس من الاحتفاظ بنيمار لوقت أطول من الإعارة التي تنقضي في منتصف العام الجاري.

ويسعى نيمار لإعادة بناء حالته البدنية والفنية من جديد للعب كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو ما قد يمدد عقده إلى عام ونصف.

ولا زال موقف قيد البرازيلي نيمار جونيور مع الهلال محليا في المسابقات السعودية غامضا.

ويتواجد البرازيلي في قائمة الهلال الآسيوية فقط حتى هذه اللحظة ولم يتم قيده محليا مع الزعيم.

نيمار الذي انتقل إلى الهلال في صيف 2023 لعب 7 مباريات فقط بقميص الفريق، ولم يسجل سوى هدف وحيد.

وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023.

وبدأ نيمار مسيرته في سانتوس ثم انتقل إلى برشلونة في صيف 2013، وقضى معه 4 سنوات.

بعد ذلك انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2017 كأغلى لاعب في تاريخ الكرة، بكسر الشرط الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو

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