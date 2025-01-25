جوميز قبل صدام رونالدو: أحتاج إلى مهاجم جديد

شدد البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي على حاجة ناديه إلى التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد الفتح بقيادة جوميز لمواجهة النصر الذي يقود هجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو غدا الأحد ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي.

وقال جوميز في مؤتمر صحفي: "لدينا مباراة صعبة جدا، كما هو حال المباريات أمام الفرق المتصارعة على اللقب".

وكشف "المركز الذي أحتاجه بكل تأكيد، هو رأس الحربة، وهذه ليست إشارة إلى تقصيرٍ من مهاجمنا ديجانيني، لكن من المهم وجود مهاجَين جاهزين تحسبا لوقوع أي طارئ".

وأتم "مواجهة الهلال والنصر والاتحاد صعبة. هذه الفرق تمتلك الأفضلية دون شك".

وحقق فريق الفتح أولى انتصاراته تحت قيادة جوزيه جوميز بعد الفوز على ضمك ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي.

ورغم الانتصار، لا يزال الفتح يتذيل ترتيب الدوري السعودي بـ 9 نقاط.

ولم يحقق الفتح سوى انتصارين في مسابقة الدوري السعودي.

وتعرض الفتح تحت قيادة جوزيه جوميز لهزيمة ساحقة أمام الهلال بتسعة أهداف دون مقابل في الجولة الماضية.

ويفصل الفتح 5 نقاط عن المركز الخامس عشر والذي يبتعد عن مراكز الهبوط.