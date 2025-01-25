خبر في الجول - غزل المحلة يبلغ سموحة بقطع إعارة حكم
السبت، 25 يناير 2025 - 11:04
كتب : عمرو نبيل
قرر نادي غزل المحلة قطع إعارة أحمد حكم مدافع سموحة وعودته للفريق السكندري.
أحمد عبد الحكم
النادي : غزل المحلة
وانضم حكم بداية الموسم الحالي لنادي غزل المحلة معارا حتى نهاية الموسم من سموحة.
وحسبما علم FilGoal.com فإن غزل المحلة أبلغ سموحة بقطع إعارة المدافع أحمد حكم.
قائمة الفريق السكندري مكتملة وسيتم حسم مصير اللاعب خلال الأيام المقبلة سواء بالإعارة مجددا أو قيده بدلا من لاعب آخر.
ولعب أحمد حكم مع غزل المحلة 8 مباريات خلال الموسم الحالي.
أحمد حكم البالغ من العمر 26 سنة لعب مع سموحة الموسم الماضي 9 مباريات في الدوري وسجل هدفا.
المدافع صاحب الـ26 عاما يلعب في سموحة منذ يناير 2022 قادما من بلقاس.
وشارك حكم مع سموحة بشكل خلال 58 مباراة وسجل هدفا وحيدا.
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