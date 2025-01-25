ماركا: ووكر عرض نفسه على ريال مدريد.. ورد النادي الملكي

السبت، 25 يناير 2025 - 01:12

كتب : FilGoal

كايل ووكر

كشفت تقارير صحفية عن خطوة اتخذها كايل ووكر ظهير مانشستر سيتي السابق قبل انتقاله إلى ميلان.

وبحسب فيليكس دياز صحفي جريدة ماركا الإسبانية، فإن ووكر عرض خدماته على ريال مدريد لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

من جانبه رفض ريال مدريد لأنه لا يريد تغيير خططه، وهدفه ثابت وهو ترينت ألكساندر أرنولد ظهير ليفربول.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مجانا على أن يتم الانتقال في نهاية الموسم.

بينما أشارت تقارير صحفية إلى رفض ليفربول لبيعه في الشتاء الجاري.

وأعلن نادي ميلان الإيطالي ضم كايل ووكر من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وكشف النادي وجود بند أحقية الشراء في تعاقده بعد نهاية الموسم.

وسيرتدي الإنجليزي القميص رقم 32 مع الروسونيري.

وكان ووكر قريبًا من مغادرة السيتي إلى بايرن ميونيخ في صيف 2023 في أعقاب نجاح النادي في تحقيق الثلاثية، لكن جوارديولا أقنعه بالبقاء في مانشستر خلال عشاء خاص. انتهى به الأمر بتوقيع عقد جديد لمدة 3 سنوات وأصبح قائدًا للنادي.

وقضى ووكر 8 أعوام رفقة مانشستر سيتي.

وانضم المدافع البالغ من العمر 34 عاما إلى مانشستر سيتي قادما من توتنام في صيف 2017 مقابل 52.7 مليون يورو.

وشارك ووكر في 18 مباراة مع سيتي خلال الموسم الجاري في جميع البطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وتوج ووكر 6 مرات ببطولة الدوري الإنجليزي ومرة واحدة دوري أبطال أوروبا وكذلك كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وحصل مرتين على كأس الاتحاد الإنجليزي ومثلهما الدرع الخيرية.

وفاز 4 مرات بكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

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