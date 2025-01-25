أول من تنبأ بانفجاره.. عن شبيه لياو الذي لا تعرفه

بالنسبة للعين غير المدربة، لا يوجد الكثير من القواسم المشتركة بين رافائيل لياو ونونو موريرا..

ولد نونو ونشأ في بلدة إسبينيو في شمال البرتغال، وهي ضاحية من ضواحي بورتو، بينما ولد رافائيل في ألمادا، وهي مدينة تقع على مشارف العاصمة لشبونة.

مثل لياو البرتغال في مستويات تحت 16 و17 و19 و20 و21 عامًا، وسجل 5 أهداف و7 تمريرات حاسمة في 37 مباراة مع المنتخب البرتغالي الأول ولعب في كأس العالم وبطولة أوروبا.

من ناحية أخرى، لم يلعب موريرا أبدًا لبلاده على أي مستوى على الإطلاق. لعب رافائيل مع ليل وميلان وفاز بالدوري الإيطالي في 2021/22، بينما لم يلعب موريرا أبدًا خارج البرتغال أو يحرز أي ألقاب.

وعلى عكس لياو، الذي شارك في خمس مباريات مع سبورتنج لشبونة، لم يلعب موريرا أبدًا مع الفريق الأول لسبورتنج.

Nuno Moreira deu a vitória ao Casa Pia frente ao Braga com um golaço 🤩 pic.twitter.com/nl31wHeruX — Cabine Desportiva (@CabineSport) December 29, 2024

ومع ذلك، فإنهما يشتركان أيضًا في العديد من أوجه التشابه..

كل من لياو ومورييرا مهاجمان أيمنا القدم، ولعبا على الجناح الأيسر، في ميلان وكاسا بيا على الترتيب.

ولد موريرا في 16 يونيو 1999، بعد لياو بستة أيام بالضبط، وانضم إلى سبورتنج في عام 2007، بينما انضم لياو في عام 2008.

كان موريرا يقضي كل أسبوع في الذهاب إلى المدرسة والتدريب مع أندية أصغر في الشمال قبل التوجه جنوبًا إلى لشبونة في عطلة نهاية الأسبوع واللعب مع فرق الشباب في سبورتنج.

تغير هذا في عام 2013، عندما قرر موريرا الانتقال إلى العاصمة والإقامة في أكاديمية ألكوشيتي المشهورة عالميًا في سبورتنج. تدرب جنبًا إلى جنب مع العديد من المواهب النخبوية، لكن لم يكن أي منهم أكثر إعجابًا به من لياو.

قال موريرا في مقابلة مع RG: "لقد لعبت لسنوات عديدة مع لياو، وحتى في ذلك الوقت، كان متفوقًا كثيرًا على اللاعبين الآخرين. لقد فعل أشياء مختلفة. لم يكن لدي أي شك في أنه سيصل إلى المستوى الذي هو عليه الآن، وأعتقد أنه يمكن أن يصبح أفضل مما هو عليه الآن".

بعد عقد من الزمان، يبدو أن انطباعات موريرا الأولى لم تخدعه. برز لياو كلاعب منتظم للنادي والمنتخب الوطني، بل وتم تضمينه في فريق العام في الدوري الإيطالي في كل من مواسمه الثلاثة الأخيرة.

بعد قيادة ميلان إلى لقب الدوري الأول منذ 11 عامًا، حصل لياو على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لموسم 2021/22 بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لعام 2022.

لقد حقق أرقام مزدوجة في الأهداف والتمريرات الحاسمة في جميع المسابقات في كل من المواسم الثلاثة الأخيرة للروسونيري، وانتهى به الأمر كأفضل مزود للتمريرات الحاسمة في موسم 2023/24 (10).

بينما عانى لياو مع مستواه هذا الموسم، إلا أنه تمكن مع ذلك من تسجيل 6 أهداف و7 تمريرات حاسمة في 24 مباراة.

دخل الجناح البرتغالي كبديل في أول مباراتين لميلان تحت قيادة المدير الفني الجديد سيرجيو كونسيساو، والتي شهدت مواجهة يوفنتوس وإنتر في كأس السوبر الإيطالي في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

بعد استبدال أليكس خيمينيز في المباراة النهائية، ظهر لياو بعرض مبهر في مباراة السوبر ضد إنتر وصنع هدف الفوز لتامي أبراهام في الوقت الإضافي، حيث محا ميلان تأخره بهدفين وفاز 3-2 على منافسه في المدينة ليضمن أول كأس له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وبينما كان يستمتع بالاحتفالات، لم يستطع كونسيساو إلا أن يثني على مواطنه لياو: "لياو استثنائي. أعرفه منذ فترة طويلة، إنه برتغالي مثلي، لكنه برتغالي أكثر استرخاءً وأنا أكثر توتراً. يحتاج إلى تعلم بعض الأشياء وبعد ذلك أعتقد أنه يمكن أن يصبح أفضل لاعب في العالم. لقد قلت له هذا أيضًا، فهو يتمتع بقدرات فردية كبيرة وإذا وضع هذه القدرات في خدمة الفريق، فيمكنه أن يصبح أفضل. ليس لدي أي شك في أنه يمكن أن يصبح أفضل لاعب في العالم في الموسم المقبل إذا تعلم هذه الأشياء".