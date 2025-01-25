وليد صلاح الدين: العش يمكنه اللعب مباشرة.. وهذا ما يميزه ويهم الأهلي قبل الإمكانيات

السبت، 25 يناير 2025 - 00:48

كتب : FilGoal

مصطفى العش - زد

أبدى وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد ونجم الأهلي السابق اعتقاده أن مصطفى العش المعار مؤخرا إلى الأحمر يمكنه المشاركة مع الفريق مباشرة.

وقال صلاح الدين في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "هناك استثناءات لفكرة حاجة اللاعبين لوقت للاندماج قبل المشاركة مع الفرق الجديدة".

وأضاف "يجب على اللاعب أن يفهم ما يحبه المدرب ويريده من طريقة اللعب".

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وأكمل "في الوضع الحالي للأهلي هناك العديد من الإصابات ولديه مشكلة حقيقة في مركز الظهير الأيسر ومن الوارد أن يشارك العش فيه، مثل الوضع الحالي للزمالك بإصابة حمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش في قلب الدفاع".

وتابع "أرى مصطفى العش ومحمد إسماعيل ثنائي قلب الدفاع في زد من الأفضل في مصر. سنهما صغير ولديهما استمرارية كبيرة في المباريات".

وواصل "القصة ليست في الأداء فقط بل في الشخصية أيضا، وهذا أمر مهم في النادي الأهلي ويمكن أن يسبق الإمكانيات حتى".

وأعلن النادي الأهلي ضم مصطفى العش قادما من زد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ومن جانبه كشف نادي زد إعارة مصطفى العش للأهلي 6 أشهر دون وجود بند نية البيع.

وكشف مصدر من زد في وقت سابق عبر FilGoal.com: "وافقنا على إعارة مصطفى العش إلى الأهلي حتى نهاية الموسم دون وجود بند بأحقية الشراء مقابل مبلغ يتراوح بين 20 إلى30 مليون جنيه".

وأضاف "الأهلي عرض وضع بند يمنحه أحقية الشراء نهاية الموسم مقابل أكثر من مليون دولار ولكننا نرفض التفريط في اللاعب وخاصة وأننا تلقينا عرضا لبيعه مقابل مليوني دولار".

ويبلغ مصطفى العش من العمر 24 عاما ويجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

ولعب العش مع زد في الدوري هذا الموسم 9 مباريات آخرها أمام بيراميدز في الدوري المصري، وربما يكون اللقاء الأول له بقميص الأهلي ضد بيراميدز أيضا عندما يلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل لحساب الجولة 10.

وخاض العش إجمالا في الدوري المصري 96 مباراة بقميص غزل المحلة وزد.

ويمتلك هدفا وحيدا سجله في شباك المصري خلال موسم 2022-23.

الأهلي زد مصطفى العش وليد صلاح الدين
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