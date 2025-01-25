الأهلي اهتم مبكرا والامتحانات أبعدته عن الإسماعيلي.. قصة صعود مصطفى العش

مصطفى محمود عبد الجابر الشهير بمصطفى العش، بدأ مسيرته في مركز شباب كوم حمادة بالقسم الثالث، وبعد 3 مواسم مع فريقه الأول انضم لغزل المحلة، ليخوض 3 مواسم أخرى بالدوري الممتاز، ثم ينتقل إلى زد.

ينتمي العش لعائلة كروية، حيث يلعب شقيقه الأكبر أحمد العش مع الجونة، وشقيقه الأصغر يوسف العش في غزل المحلة.

ويجيد مصطفى العش اللعب بقدمه اليسرى، ما يضعه بين القليل من أقرانه في مركز قلب الدفاع، كذلك يمتلك قوة بدنية ومهارة ومرونة سمحت له باللعب في عدة مراكز مثل الظهير الأيسر والجناح وحتى صانع الألعاب.

FilGoal.com يستعرض لكم رحلة صعود مصطفى العش بعيون مدربيه السابقين..

كوم حمادة - اهتمام الأهلي لأول مرة و"امتحانات" الإسماعيلي

محمد أبو حطب لاعب المقاولون العرب السابق ومدرب شباب كوم حمادة السابق:

"مصطفى العش كان يشارك في أكاديمية خاصة معي ثم انتقل لبراعم مركز شباب كوم حمادة، وانضم للفريق الأول مع الراحل محمد علوش وشارك مع الفريق الأول لمدة 3 مواسم قبل انضمامه لغزل المحلة. كنت أعرفه من الأكاديمية لذلك أتابعه منذ الصغر".

"مجدي زوبع عضو مجلس إدارة مركز شباب كوم حمادة عرض على الراحل محمد علوش مشاهدة العش في فريق الناشئين، ليصعده للفريق الأول بعمر 16 عاما. جاءت البداية بالتدريبات ثم خاض مباريات رسمية".

"في البداية شارك كجناح في موسمه الأول، ثم لعب كظهير أيسر في الموسم الثاني، ولم يلعب معنا كقلب دفاع".

"العش قوي بدنيا ويملك مهارة كبيرة بقدمه اليسرى ولديه طموح كبير. سبق وأن سجل هاتريك أمام حوش عيسى في إحدى المباريات، ويمكنه اللعب في عدة مراكز".

محمد درويش المدير الفني السابق لمركز شباب كوم حمادة:

"دربت العش حين كنا ننافس للصعود حتى الجولة الأخيرة وصعد صيد المحلة. لعب كظهير أيسر وجناح وصانع ألعاب وسجل معي 5 أهداف في 9 مباريات".

"يمتلك قوة جسدية وقتالية رغم صغر السن في ذلك الوقت وطموح أكبر من سنه. كذلك يمتلك دقة التسديد والمراوغة والعرضيات ولهذا كان يحتاج للتطوير".

"رشحته بدافع إيماني بموهبته لأندية بلدية المحلة وسموحة والإسماعيلي وبالفعل اهتم الإسماعيلي وأرسل المدرب محمد حسيب. كان هناك اتفاق مقابل 400 ألف جنيه ولكن اللاعب تأخر في الامتحانات الدراسية، وعندما أنهاها طلبوا خضوعه لاختبارات فرفضت لأن اللاعب كان في راحة وهذا سيظلمه في التقييم، وكان بالفعل يمتلك عروض أخرى".

"بعد ذلك أتى اهتمام غزل المحلة من خالد عيد وصابر عيد، وقبل التعاقد الرسمي تحدث معي فتحي مبروك عضو اللجنة الفنية بالأهلي وسألني عن اللاعب، فقلت له إنه مميز ومؤهل ليلعب في الأهلي، ولكن لم يحدثني أحد مجددا فانتقل إلى المحلة".

مجدي زوبع عضو مجلس إدارة مركز شباب كوم حمادة سابقا:

"العش تدرب في الناشئين مع المدربين محمد الغزال ومحمد علي ويكا، وتم تصعيده للفريق الأول مع الراحل محمد علوش ومحمد أبو حطب وشارك معهما بصفة أساسية في دوري القسم الثالث في عمر 16 سنة ونال استحسان البعض لأنه كان يشارك ظهير وجناح أيسر، ثم مع المدرب محمد درويش الذي رشحه لأكثر من نادي إيمانا بموهبته".

"تواصلت إدارة نادي طنطا في عام 2019 معي للتعاقد مع اللاعب وطلبنا 250 ألف جنيه، ولكنهم كانوا يظنون أن الموضوع سينتهي مقابل 20 ألف جنيه كما تعاقدوا من قبل مع محمد جودة ومحمد جابر، لتفشل الصفقة".

"درويش بعد ذلك رشحه للإسماعيلي وتواصلت مع علي أبو جريشة وعماد سليمان واتفقنا على انتقاله، ولكننا رفضنا طلب خضوعه للاختبار، فاللجنة الفنية للإسماعيلي شاهدته في الملعب مع كوم حمادة وتم الاتفاق، فلماذا يطلبون اختباره بعد شهر؟ هذا كان سيؤثر سلبا على لاعب نعرف قيمته جيدا".

"مع صعود غزل المحلة للدوري الممتاز في موسم 2020-2021 كان خالد عيد مدرب غزل المحلة يتابعه، وكان عمره 20 عاما آنذاك، وبالفعل اتفقت مع غزل المحلة على رحيله مقابل 300 ألف جنيه و15% من نسبة إعادة البيع، وحصلنا على هذه النسبة التي تقدر بحوالي 2 مليون و900 ألف جنيه حين انتقل إلى زد. وضعت هذه النسبة لمعرفتي بقدرات اللاعب مثلما فعلت سابقا مع خالد سطوحي".

غزل المحلة - هجوم على المدرب بسببه.. وهكذا تحول إلى قلب دفاع

خالد عيد المدير الفني السابق لغزل المحلة:

"تم عرض مصطفى العش لاعب مركز شباب كوم حمادة بالدرجة الثالثة، أثناء تواجد الغزل في الدرجة الثانية فتابعته لفترة واقتنعت به واتخذت القرار بضمه بعد الصعود للدوري الممتاز"

"تعرضت للهجوم لأني تعاقدت مع لاعب من الدرجة الثالثة بعد الصعود للممتاز ولكنه كان اختيارا موفقا، وعندما رحلت عن الفريق طالبته بإثبات نفسه للجميع، وبالفعل حظي بثقة كل مدربي الغزل من بعدي".

مصطفى عبده المدير الفني السابق لغزل المحلة:

"عندما توليت قيادة الفريق خلفا لعبد الحميد بسيوني كان العش يشارك في الجبهة اليسري وكنت أعتمد عليه كأساسي إلى نهاية الموسم وحتى ضمان البقاء في الدوري".

"في إحدى المباريات كان لدينا نقص عددي في خط الدفاع بوجود خالد سامي ومعاذ الحناوي فقط، فقررت إشراك مصطفى العش في قلب الدفاع نظرا لقناعتي بإمكانياته الدفاعية وسرعته ومرونته".

"العش يشبه محمد يوسف لاعب الأهلي في طريقه لعبه كظهير أيسر ومدافع، وما يميزه أنه مريح في التعامل مع المدير الفني، لأن نفسيته جيدة ولا يثير المشاكل إذا تواجد على مقاعد البدلاء".

"أنصحه بتجديد الطموح وعدم الاكتفاء بمرحلة اللعب لفريق كبير فهو لديه الإمكانيات التي ستحجز له مكانا في المنتخب وفرصة للاحتراف الأوروبي أيضا".

وأعلن النادي الأهلي ضم مصطفى العش قادما من زد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ومن جانبه كشف نادي زد إعارة مصطفى العش للأهلي 6 أشهر دون وجود بند نية البيع.

وكشف مصدر من زد في وقت سابق عبر FilGoal.com: "وافقنا على إعارة مصطفى العش إلى الأهلي حتى نهاية الموسم دون وجود بند بأحقية الشراء مقابل مبلغ يتراوح بين 20 إلى30 مليون جنيه".

وأضاف "الأهلي عرض وضع بند يمنحه أحقية الشراء نهاية الموسم مقابل أكثر من مليون دولار ولكننا نرفض التفريط في اللاعب وخاصة وأننا تلقينا عرضا لبيعه مقابل مليوني دولار".

ويبلغ مصطفى العش من العمر 24 عاما ويجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

ولعب العش مع زد في الدوري هذا الموسم 9 مباريات آخرها أمام بيراميدز في الدوري المصري، وربما يكون اللقاء الأول له بقميص الأهلي ضد بيراميدز أيضا عندما يلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل لحساب الجولة 10.

وخاض العش إجمالا في الدوري المصري 96 مباراة بقميص غزل المحلة وزد.

ويمتلك هدفا وحيدا سجله في شباك المصري خلال موسم 2022-23.