البطولة العربية للكرة الطائرة – موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في النهائي.. والقناة الناقلة
السبت، 25 يناير 2025 - 00:12
كتب : FilGoal
ضرب الأهلي موعدا ناريا مع الزمالك في نهائي البطولة العربية لـ الكرة الطائرة 2025.
وتستضيف دولة قطر منافسات البطولة العربية لأندية الطائرة من 16 يناير وحتى 25 يناير الجاري.
وانتصر الزمالك على الشرطة القطري بنتيجة 3-2.
فيما فاز الأهلي بنفس النتيجة على السيب العماني.
موعد المباراة والقناة الناقلة
ستقام المباراة يوم السبت 25 يناير 2025.
وستبدأ في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.
وستذاع المباراة على قناة الكاس 5.
ويعد الأهلي الفريق الأكثر تحقيقا للقب برصيد 8 ألقاب وآخرها في 2023.
فيما حصد الزمالك اللقب في مناسبتين آخرها عام 1993.
ويعد السويحلي الليبي آخر فريق يتوج باللقب.
وجاءت قائمة الأهلي تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو والتي ضمت 14 لاعبا كالآتي:
حسام يوسف - عبد الحليم عبو - محمد رمضان - يوندر جارسيا - محمد عسران - عبد الرحمن الحسيني - إسلام عبد السميع - أحمد عزب - أندريا سانتانجيلو - سيف عابد - مصطفى جابر - زياد أسامة - عبد الرحمن السعودي - محمد عثمان.