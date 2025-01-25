البطولة العربية للكرة الطائرة – موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في النهائي.. والقناة الناقلة

السبت، 25 يناير 2025 - 00:12

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - نهائي كأس مصر للكرة الطائرة

ضرب الأهلي موعدا ناريا مع الزمالك في نهائي البطولة العربية لـ الكرة الطائرة 2025.

وتستضيف دولة قطر منافسات البطولة العربية لأندية الطائرة من 16 يناير وحتى 25 يناير الجاري.

وانتصر الزمالك على الشرطة القطري بنتيجة 3-2.

فيما فاز الأهلي بنفس النتيجة على السيب العماني.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ستقام المباراة يوم السبت 25 يناير 2025.

وستبدأ في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وستذاع المباراة على قناة الكاس 5.

ويعد الأهلي الفريق الأكثر تحقيقا للقب برصيد 8 ألقاب وآخرها في 2023.

فيما حصد الزمالك اللقب في مناسبتين آخرها عام 1993.

ويعد السويحلي الليبي آخر فريق يتوج باللقب.

وجاءت قائمة الأهلي تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو والتي ضمت 14 لاعبا كالآتي:

حسام يوسف - عبد الحليم عبو - محمد رمضان - يوندر جارسيا - محمد عسران - عبد الرحمن الحسيني - إسلام عبد السميع - أحمد عزب - أندريا سانتانجيلو - سيف عابد - مصطفى جابر - زياد أسامة - عبد الرحمن السعودي - محمد عثمان.

وضمت قائمة الزمالك تحت قيادة البرازيلي كارلوس شوانكي 13 لاعبا وجاءت كالآتي:

أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك.

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