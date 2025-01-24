"طمعوا فينا".. مختار يكشف سبب تأخر صفقات الأهلي الأجنبية

كشف مختار مختار رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عن سبب تأخر حسم صفقات مع لاعبين أجانب.

وقال مختار في تصريحاته لقناة الأهلي: "كانت لدينا مبالغ مالية محددة وحسمنا بها عدة اتفاقات قبل ديسمبر، ثم فوجئنا بتغيير في البنود في يناير وصلت لمضاعفة المطالب المادية بما لا يمكن تحمله".

وأضاف "بعض الأندية شاهدت كيف يتحدث الناس عن الأهلي في الصفقات وهو ما جعلهم يطمعون فينا".

وأوضح "تعرضنا لمغالاة غير طبيعية، سواء من الأندية أو اللاعبين أنفسهم".

وأكمل "الإدارة لا تبخل ماديا ولكن المغالاة هي ما دفعنا للتراجع. كيف أتفق على شراء لاعب مقابل مليوني دولار ثم أجد المبلغ يتحول لما يفوق الضعف"؟

وتابع "نيجك جراديشار تنطبق عليه المواصفات التي يريدها المدرب مارسيل كولر في المهاجم، حيث يجيد اللعب كمحطة ويسجل الأهداف".

واختتم "لا تزال هناك صفقات مقبلة بعد الإعلان عن ضم مصطفى العش ونيجك جراديشار".

وأعلن الأهلي عبر قناته عن حسم أول صفقتين في الشتاء، باستعارة مصطفى العش مدافع زد، والتعاقد مع المهاجم السلوفيني نيجك جراديشار.

وكشف مصدر من زد في وقت سابق عبر FilGoal.com: "وافقنا على إعارة مصطفى العش إلى الأهلي حتى نهاية الموسم دون وجود بند بأحقية الشراء مقابل مبلغ يتراوح بين 20 إلى30 مليون جنيه".

وأضاف "الأهلي عرض وضع بند يمنحه أحقية الشراء نهاية الموسم مقابل أكثر من مليون دولار ولكننا نرفض التفريط في اللاعب وخاصة وأننا تلقينا عرضا لبيعه مقابل مليوني دولار".

ويبلغ مصطفى العش من العمر 24 عاما ويجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

وتعاقد الأهلي مع نيجك جراديشار لمدة 4 سنوات ونصف، حتى صيف 2029.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم اتفاقه مع نادي فيهرفار المجري لضم المهاجم السلوفيني نيجك جراديشار مقابل مليون و100 ألف دولار.

وسيحصل اللاعب على راتب قيمته 700 ألف دولار سنويا بزيادة سنوية 100 ألف دولار.