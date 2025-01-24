كرة سلة - بثلاثية مثيرة.. الأهلي ينتصر على الزمالك ويتصدر دوري السوبر

الجمعة، 24 يناير 2025 - 23:44

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة سلة

انتصر الأهلي على الزمالك في دوري السوبر المصري لكرة السلة بنتيجة 73-72.

وأقيمت المباراة في صالة نادي الزمالك لحساب الجولة الخامسة من المسابقة.

وانتهى الربع الأول للزمالك بتقدم بنتيجة 18-8، وانتهى الربع الثاني بنتيجة 39-30 للأبيض.

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وظل الزمالك متفوقا في الربع الثالث بنتيجة 58-53.

وقلب الأهلي الطاولة وحقق الفوز بنتيجة 73-72 بفضل ثلاثية مروان سرحان في الثانية الأخيرة.

وانفرد الأهلي بالصدارة برصيد 10 نقاط، فيما أصبح الزمالك ثانيا برصيد 9 نقاط.

يذكر أن الأهلي فاز في 24 مباراة من أصل آخر 25 مواجهة جمعته مع الزمالك في جميع المسابقات.

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