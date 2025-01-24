كرة سلة - بثلاثية مثيرة.. الأهلي ينتصر على الزمالك ويتصدر دوري السوبر

ثلاثية قاضية من مروان سرحان ينهي بها المباراة في الثانية الأخيرة ضد الزمالك لتنتهي بفوز الأهلي على الزمالك 73-72👇🔥🦅#ONTime_Sports pic.twitter.com/egoQAI6M1O