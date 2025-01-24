كرة سلة - بثلاثية مثيرة.. الأهلي ينتصر على الزمالك ويتصدر دوري السوبر
الجمعة، 24 يناير 2025 - 23:44
كتب : FilGoal
انتصر الأهلي على الزمالك في دوري السوبر المصري لكرة السلة بنتيجة 73-72.
وأقيمت المباراة في صالة نادي الزمالك لحساب الجولة الخامسة من المسابقة.
وانتهى الربع الأول للزمالك بتقدم بنتيجة 18-8، وانتهى الربع الثاني بنتيجة 39-30 للأبيض.
وظل الزمالك متفوقا في الربع الثالث بنتيجة 58-53.
وقلب الأهلي الطاولة وحقق الفوز بنتيجة 73-72 بفضل ثلاثية مروان سرحان في الثانية الأخيرة.
ثلاثية قاضية من مروان سرحان ينهي بها المباراة في الثانية الأخيرة ضد الزمالك لتنتهي بفوز الأهلي على الزمالك 73-72👇🔥🦅#ONTime_Sports pic.twitter.com/egoQAI6M1O— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 24, 2025
وانفرد الأهلي بالصدارة برصيد 10 نقاط، فيما أصبح الزمالك ثانيا برصيد 9 نقاط.
يذكر أن الأهلي فاز في 24 مباراة من أصل آخر 25 مواجهة جمعته مع الزمالك في جميع المسابقات.
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي يعلن غياب الجندي لمدة تقترب من شهرين بسبب إصابة في الكتف كرة سلة - ثالث التجديدات.. الاتحاد يجدد تعاقد شوشة كرة سلة - أنس أسامة مستمر مع الاتحاد السكندري كرة سلة - الاتحاد يكشف تطوير نظام المسابقات بعد غياب لعودة أندية الصعيد والدلتا خبر في الجول - المشد يعود لتدريبات سلة الزمالك بعد حل مشكلته خبر في الجول - بعد عودته للتدريبات.. اتفاق جديد بين الزمالك ومحترف السلة وموعد رحيله كرة سلة - الكرداني مدربا لمنتخب الرجال وعاصم للسيدات.. الاتحاد يعلن قراراته كرة سلة - عمرو مصيلحي يعلن عبر في الجول الجهاز الفني للمنتخب وقرارات الاتحاد