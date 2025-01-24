زد يكشف موقف العش من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

كشف أحمد عبد الله المدير التنفيذي لنادي زد عن موقف مصطفى العش مدافع الفريق المعار إلى الأهلي، من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال عبد الله في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "مصطفى العش معار إلى الأهلي لحين نهاية مشاركته في كأس العالم للأندية"

وأضاف "لا يوجد بند شراء في إعارته وسيعود إلى زد بنهايتها".

وعن موقف مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" وعبد الرحمن البانوبي وإمكانية بيعهما قال: "كان هناك الكثير من الكلام عن زيكو والبانوبي ولكن لا يوجد أي شيء فعلي".

وواصل "لدينا العديد من اللاعبين الواعدين وهم ذخيرتنا وندفع بهم تباعا حين تأتي الفرصة".

وكشف مصدر من زد في وقت سابق عبر FilGoal.com: "وافقنا على إعارة مصطفى العش إلى الأهلي حتى نهاية الموسم دون وجود بند بأحقية الشراء مقابل مبلغ يتراوح بين 20 إلى30 مليون جنيه".

وأضاف "الأهلي عرض وضع بند يمنحه أحقية الشراء نهاية الموسم مقابل أكثر من مليون دولار ولكننا نرفض التفريط في اللاعب وخاصة وأننا تلقينا عرضا لبيعه مقابل مليوني دولار".

ويبلغ مصطفى العش من العمر 24 عاما ويجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

ولعب العش مع زد في الدوري هذا الموسم 9 مباريات آخرها أمام بيراميدز في الدوري المصري، وربما يكون اللقاء الأول له بقميص الأهلي ضد بيراميدز أيضا عندما يلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل لحساب الجولة 10.

وخاض العش إجمالا في الدوري المصري 96 مباراة بقميص غزل المحلة وزد.

ويمتلك هدفا وحيدا سجله في شباك المصري خلال موسم 2022-23.

من هو مصطفى العش؟

هل تتذكر حديث خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك عن رغبته في ضم مدافع يلعب بقدمه اليسرى، وشكواه من قلة وجودهم في الدوري المصري عموما؟ حسنا.

نقدم لكم أحد هؤلاء الندرة.

يجيد العش اللعب في مركز الظهير الأيسر إلى جانب قلب الدفاع أيضا، ويملك 87 مباراة بالدوري الممتاز وهدفا واحدا، سجله في شباك المصري في يونيو الماضي، وهو النادي الذي حاول ضمه من قبل.

جهود العش والعديد من زملائه لم تشفع لإبقاء "زعيم الفلاحين" في الدوري الممتاز، حيث هبط في الجولة الأخيرة بخسارة محبطة للغاية أمام حرس الحدود الذي حُسم هبوطه رسميا قبلها.

أتى زد وحسم المسألة مقابل 20 مليون جنيه و15% من إعادة البيع، أو بالأحرى 19 مليونا و680 ألف جنيه.

الفضل في تلك الدقة يعود لـ علي هنيدي رئيس مركز شباب كوم حمادة، الذي أوضح أن جهته ستنال قرابة 3 ملايين جنيه بفضل بند 15% من إعادة البيع، وضعوه حين باعوا اللاعب لغزل المحلة مقابل 300 ألف جنيه في 2021، ربح البيع حقا.

شقيقيه أحمد العش يلعب حاليا في صفوف الجونة، ويوسف العش لاعب غزل المحلة.

ويلعب الأهلي مباراة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي يوم 15 يونيو 2025 على ملعب هارد روك.

وستقام البطولة للمرة الأولى في التاريخ بنظام يجمع 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)