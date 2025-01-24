خبر في الجول - إصابة عبد الرحمن رشدان بخلع في الكتف

تعرض عبد الرحمن رشدان لاعب مودرن سبورت للإصابة بخلع في الكتف الأيمن، حسبما علم FilGoal.com.

وأصيب المدافع الشاب خلال مباراة مودرن سبورت ضد الزمالك والتي انتهت بالفوز 1-0.

وسقط اللاعب أرضا خلال التحام مع أحمد سيد "زيزو" في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وعلم FilGoal.com أيضا أنه تم رد كتف اللاعب لموضعه الطبيعي في أرض الملعب.

وستتحدد مدة غيابه بعد إجراء أشعة الرنين المغناطيسي في وقت لاحق.

ستعود أقوى.. نتمنى الشفاء العاجل للاعبنا عبدالرحمن رشدان 🙏 Get well soon 🤛#احنا_مودرن | #مودرن_سبورت pic.twitter.com/4KsdLWryVr — Modern Sport FC (@modernsportfc) January 24, 2025

وقال رشدان في تصريحات خاص لـFilGoal.com: "انفعلت على أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بعدما شعرت بتعمده التدخل العنيف قبل صافرة نهاية المباراة، ولم يحدث احتكاك بيننا عقب المباراة".

ويلعب عبد الرحمن رشدان ضمن صفوف مودرن سبورت معارا من الأهلي حتى صيف 2026.

مودرن سبورت حقق الفوز الأول بعد 8 جولات لم يتذوق خلالها طعم الانتصار.

وسجل جوناثان نجويم هدف المباراة الوحيد بعد تبادل رائع للكرة مع علي زعزع.

الفوز رفع رصيد مودرن سبورت إلى النقطة السابعة ليرتقي إلى المركز 17 ويغادر المركز 18 والأخير.