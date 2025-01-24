زد يكشف كواليس مفاوضات الأهلي لضم مصطفى العش

كشف أحمد عبد الله المدير التنفيذي لنادي زد كواليس مفاوضات الأهلي لضم مصطفى العش.

وأعلن النادي الأهلي ضم العش قادما من زد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وقال المدير التنفيذي لنادي زد عبر قناة الأهلي: "انتقال مصطفى العش الأهلي تم بعد تنسيق على أعلى مستوى بين إدارة الناديين، وتم الاتفاق على انتقاله معارا للأهلي".

وأضاف "المفاوضات شهدت مرونة بين مسؤولي الفريقين، الأهلي تعامل معنا بمرونة في علميات الشراء والإعارة من قبل عندما صعد الفريق للدوري الممتاز، وهناك تعاون جيد بين الناديين".

وأردف "مصطفى لاعب جيد جدا ويستطيع اللعب في أكثر من مركز، وظهر بقميص زد بشكل جيد للغاية منذ انضمامه، وسيكون إضافة للأهلي عقب انتقاله".

وأكمل "لا يوجد مدافعين كُثر يلعبون بالقدم اليسرى في مصر وهذا ما يميز العش، ويستطيع أيضا اللعب كظهير أيسر ما يتيح للمدرب المرونة في اختياره".

وأتم "الأهلي لم يتفاوض معنا إلا لضم مصطفى العش ولم يكن هناك مفاوضات بشأن أي لاعب آخر".

وكشف مصدر من زد في وقت سابق عبر FilGoal.com: "وافقنا على إعارة مصطفى العش إلى الأهلي حتى نهاية الموسم دون وجود بند بأحقية الشراء مقابل مبلغ يتراوح بين 20 إلى30 مليون جنيه".

وأضاف "الأهلي عرض وضع بند يمنحه أحقية الشراء نهاية الموسم مقابل أكثر من مليون دولار ولكننا نرفض التفريط في اللاعب وخاصة وأننا تلقينا عرضا لبيعه مقابل مليوني دولار".

ويبلغ مصطفى العش من العمر 24 عاما ويجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

ولعب العش مع زد في الدوري هذا الموسم 9 مباريات آخرها أمام بيراميدز في الدوري المصري، وربما يكون اللقاء الأول له بقميص الأهلي ضد بيراميدز أيضا عندما يلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل لحساب الجولة 10.

وخاض العش إجمالا في الدوري المصري 96 مباراة بقميص غزل المحلة وزد.

ويمتلك هدفا وحيدا سجله في شباك المصري خلال موسم 2022-23.

من هو مصطفى العش؟

هل تتذكر حديث خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك عن رغبته في ضم مدافع يلعب بقدمه اليسرى، وشكواه من قلة وجودهم في الدوري المصري عموما؟ حسنا.

نقدم لكم أحد هؤلاء الندرة.

يجيد العش اللعب في مركز الظهير الأيسر إلى جانب قلب الدفاع أيضا، ويملك 87 مباراة بالدوري الممتاز وهدفا واحدا، سجله في شباك المصري في يونيو الماضي، وهو النادي الذي حاول ضمه من قبل.

جهود العش والعديد من زملائه لم تشفع لإبقاء "زعيم الفلاحين" في الدوري الممتاز، حيث هبط في الجولة الأخيرة بخسارة محبطة للغاية أمام حرس الحدود الذي حُسم هبوطه رسميا قبلها.

أتى زد وحسم المسألة مقابل 20 مليون جنيه و15% من إعادة البيع، أو بالأحرى 19 مليونا و680 ألف جنيه.

الفضل في تلك الدقة يعود لـ علي هنيدي رئيس مركز شباب كوم حمادة، الذي أوضح أن جهته ستنال قرابة 3 ملايين جنيه بفضل بند 15% من إعادة البيع، وضعوه حين باعوا اللاعب لغزل المحلة مقابل 300 ألف جنيه في 2021، ربح البيع حقا.

شقيقيه أحمد العش يلعب حاليا في صفوف الجونة، ويوسف العش لاعب غزل المحلة.