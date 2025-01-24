الصفقة الهجومية الأولى.. الأهلي يعلن ضم السلوفيني جراديشار

الجمعة، 24 يناير 2025 - 22:16

كتب : FilGoal

نيجك جراديشار - فيهرفار المجري

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع السلوفيني نيجك جراديشار قادما من نادي فيهريفار المجري.

وجاء الإعلان عبر قناة النادي الأهلي.

ويمتد تعاقد الأهلي مع المهاجم السلوفيني لـ 4 سنوات ونصف، حتى صيف 2029.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم اتفاقه مع نادي فيهرفار المجري لضم المهاجم السلوفيني نيجك جراديشار مقابل مليون و100 ألف دولار.

وسيحصل اللاعب على راتب قيمته 700 ألف دولار سنويا بزيادة سنوية 100 ألف دولار.

جراديشار هو لاعب سلوفيني يبلغ من العمر 22 عاما يلعب بالدوري المجري منذ فبراير 2024 ويلعب بمركز المهاجم الصريح.

وشارك جراديشار مع فريقه منذ بداية الموسم الحالي في 22 مباراة وخلالها سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويحتل جراديشار المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري المجري برصيد 7 أهداف.

وسبق للاعب المشاركة في مباراة واحدة مع منتخب سلوفينيا الأول كانت ودية ضد أمريكا في يناير 2024 وسجل خلالها هدفا.

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