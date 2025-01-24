بعد يوم واحد.. واهي بديل مرموش في إينتراخت فرانكفورت

أعلن إينتراخت فرانكفورت ضم الفرنسي إيلي واهي قادما من مارسيليا لتعويض رحيل عمر مرموش.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من انضمام مرموش لصفوف مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو.

كشف النادي عبر موقعه على انضمام واهي بعقد يمتد حتى 2030.

ووفقا للتقارير فإن الصفقة كلفت النادي الألماني 25 مليون يورو مقابل ضم المهاجم الفرنسي البالغ 22 عاما.

اللاعب المولود في عام 2003 بدأ مسيرته مع مونبيليه في 2020 قبل أن يتمم عامه الـ 18.

وخلال مشواره مع مونبيليه خاض 92 مباراة سجل خلالها 32 هدفا وصنع 9 في جميع المسابقات.

وفي موسم 2022-23 نافس على لقب هداف الدوري الفرنسي بعدما سجل 19 هدفا.

وانضم لصفوف لانس الفرنسي وسجل 12 هدفا وصنع 4 في 36 مباراة خلال موسمه الوحيد.

لينتقل بعدها لصفوف مارسيليا في الصيف الماضي، وخلال نصف موسم سجل 3 وصنع 1 في 13 مباراة بالدوري الفرنسي.

وسيرتدي واهي القميص رقم 17 مع النسور مشكلا شراكة مع مواطنه هوجو إيكيتيكي.

وقال واهي عبر الموقع الرسمي للنادي: "أسعى للرد على الثقة التي منحها النادي لي بتقديم أداء جيد وتسجيل الأهداف".

ويستعد فرانكفورت لمواجهة هوفنهايم في الجولة 18 من الدوري الألماني يوم الأحد المقبل.