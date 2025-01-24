كرة طائرة - الأهلي يتأهل لنهائي البطولة العربية.. ويضرب موعدا ناريا مع الزمالك
الجمعة، 24 يناير 2025 - 21:00
كتب : FilGoal
ضرب الأهلي موعدا مع الزمالك في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة بعد فوز صعب على السيب العماني.
وتستضيف دولة قطر منافسات البطولة العربية لأندية الطائرة من 16 يناير وحتى 25 يناير الجاري.
وتفوق الأهلي على السيب بنتيجة 3 أشواط مقابل 2 ليتأهل للمباراة النهائية.
وجاءت نتائج الأشواط: 25-18 و25-17 و21-25 و22-25 و15-13.
وتقام المباراة النهائية يوم السبت 25 يناير الجاري.
وجاءت قائمة الأهلي تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو والتي ضمت 14 لاعبا كالآتي:
حسام يوسف - عبد الحليم عبو - محمد رمضان - يوندر جارسيا - محمد عسران - عبد الرحمن الحسيني - إسلام عبد السميع - أحمد عزب - أندريا سانتانجيلو - سيف عابد - مصطفى جابر - زياد أسامة - عبد الرحمن السعودي - محمد عثمان.
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