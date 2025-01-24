كرة يد - مصر تتفوق على سلوفينيا بشق الأنفس.. وخطوة قبل التأهل لربع النهائي

انتصر منتخب مصر على سلوفينيا بنتيجة 26-25 في الجولة الثانية من الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد 2025.

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

ويعد ذلك ثاني فوز لمصر على سلوفينيا في بطولة العالم بعد نسخة 2003، إذ انتصرت سلوفينيا في 2013 وتعادلا في 2021.

الانتصار رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في المركز الثاني خلف أيسلندا، وأصبح المنتخب في المركز الثاني بشكل مؤقت قبل لقاء أيسلندا وكرواتيا الذي سيبدأ بعد قليل.

وسيلتقي منتخب مصر للفوز على كاب فيردي يوم الأحد المقبل في اللقاء الذي سيبدأ في التاسعة والنصف مساءً لحسم تأهله لربع النهائي بشكل نهائي.

حالة واحدة؟

منتخب مصر وضع قدما في ربع نهائي بطولة العالم 2025 لكرة اليد.

حالة واحدة قد تطيح به من البطولة، وهي فوز كرواتيا على أيسلندا وسلوفينيا وفوز أيسلندا على الأرجنتين وخسارة مصر من كاب فيردي.

حينها سيكون رصيد كرواتيا وأيسلندا 8 نقاط وأقصى رصيد لمصر 6، وهو ما يعني عدم التأهل.

الفوز على كاب فيردي أو تعثر كرواتيا في إحدى المباراتين يعني تأهل منتخب مصر بشكل رسمي للدور المقبل للمرة الرابعة على التوالي في ربع النهائي.

وصف المباراة

تقدم منتخب سلوفينيا في بداية اللقاء، وجاء أول تقدم مصري في النتيجة بالدقيقة 9 بنتيجة 3-3.

ومع انتصاف الشوط الأول ساهم تألق محمد علي في حراسة المرمى في تقدم مصر بنتيجة 6-5.

وزاد الفارق وأصبح 9-5، وقلص منتخب سلوفينيا الفارق بـ 3 أهداف متتالية.

منتخب مصر وسع الفارق في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ليصل لـ 16-13.

وسُجل هدفا لمنتخب مصر رفضت تقنية الفيديو احتسابه بداعي عدم دخول الكرة للمرمى قبل انطلاق صافرة نهاية الشوط الأول لينتهي بنتيجة 16-14.

في الشوط الثاني حاول منتخب مصر توسيع الفارق لكن منتخب سلوفينيا ظل في محاولاته للعودة في اللقاء.

مع انتصاف الشوط الثاني أصبحت النتيجة 20-19 لمنتخب مصر.

واتسع الفارق لـ 23-19 لصالح منتخب مصر وقلصت سلوفينيا الفارق وأعاد الفراعنة التقدم لفارق 4 أهداف بنتيجة 26-22.

قلص منتخب سلوفينيا النتيجة بـ 3 أهداف متتالية وكاد أن يخطف التعادل في الثانية الأخيرة لكنها مرت بسلام لتنتهي المباراة بفوز بشق الأنفس لمنتخب مصر.