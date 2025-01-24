تمهيدا لانضمامه للأهلي؟ زد يعلن انتهاء صفقة إعارة مصطفى العش

أعلن نادي زد نادي زد يعلن انتهاء مفاوضات صفقة إعارة مصطفى العش.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق تطورات مفاوضات الأهلي مع زد لضم المدافع.

ولم يحدد النادي هوية الفريق الجديد للعش بشكل رسمي.

وكتب النادي عبر حسابه على منصة "أكس": "انتهاء صفقة إعارة لاعبنا مصطفى العش، الإعلان بعد قليل".

بيان حول لاعبنا مصطفى العش... بعد قليل 🟢#ZEDFC pic.twitter.com/rcgsRADDoX — ZED FC (@zedfc_egypt) January 24, 2025

وسبق أن هنأ مصطفى زيكو مهاجم زد زميله بالانضمام للأهلي فكتب له عبر "إنستجرام": "التتش كسب لاعب كبير، مبروك".

"التتش كسب لاعيب كبير" مصطفي زيكو لاعب زد عبر ستوري انستجرام📲 pic.twitter.com/kjifQ6IuQV — FilGoal (@FilGoal) January 24, 2025

وكشف مصدر من زد في وقت سابق عبر FilGoal.com:"وافقنا على إعارة مصطفى العش إلى الأهلي حتى نهاية الموسم دون وجود بند بأحقية الشراء مقابل مبلغ يتراوح بين 20 إلى30 مليون جنيه".

وأضاف "الأهلي عرض وضع بند يمنحه أحقية الشراء نهاية الموسم مقابل أكثر من مليون دولار ولكننا نرفض التفريط في اللاعب وخاصة وأننا تلقينا عرضا لبيعه مقابل مليوني دولار"

وأتم "الأمور تسير بشكل جيد والمفاضات في مراحلها الأخيرة في انتظار إتمامها بشكل رسمي".

ويبلغ مصطفى العش من العمر 24 عاما ويجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن دخول الأهلي في مفاوضات جادة مع زد لضم مصطفى العش لتدعيم دفاع فريقه.

ولعب العش مع زد في الدوري هذا الموسم 9 مباريات آخرها أمام بيراميدز في الدوري المصري.

وكان اللاعب انضم لصفوف زد بداية الموسم الماضي قادما من غزل المحلة.

ويقترب النادي الأهلي من إتمام تعاقده مع السلوفيني نيجك جراديشار لاعب فيهرفار المجري وثاني هدافي الدوري المجري.

وكشفت تقارير مجرية وسلوفينية عن توصل الأهلي لإتفاق مع النادي المجري.