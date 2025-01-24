الإسماعيلي يكشف سبب غياب محمد حسن أمام الاتحاد
الجمعة، 24 يناير 2025 - 19:40
كتب : FilGoal
أعلن النادي الإسماعيلي غياب لاعبه محمد حسن عن مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة 10 من الدوري المصري.
محمد حسن
النادي : الإسماعيلي
ويستعد الإسماعيلي للقاء الاتحاد يوم الأحد المقبل في الرابعة عصرا.
وسيغيب لاعب وسط الدراويش بسبب تراكم البطاقات بعد حصوله على بطاقة صفراء ضد سموحة.
صاحب الـ 31 عاما حصل على 3 بطاقات صفراء ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية والبنك الأهلي في الجولة 8 وسموحة في الجولة 9.
محمد حسن يغيب عن مباراة الاتحاد السكندري ❌#شجع_الدراويش pic.twitter.com/aMBHtCTURi— Ismaily SC (@Ismailyofficial) January 24, 2025
وخاض حسن 8 مباريات بقميص الإسماعيلي هذا الموسم في الدوري المصري.
إجمالا بقميص الدراويش خاض 73 مباراة سجل هدفا وصنع 3.
ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 12 نقطة من 9 مباريات.
فيما يحتل الاتحاد المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.
نرشح لكم
اتفاقية تعاون شاملة بين إنبي والاتحاد الليبي خبر في الجول - تحديد المدة المبدئية لغياب وسام أبو علي تمهيدا لانضمامه للأهلي؟ زد يعلن انتهاء صفقة إعارة مصطفى العش عبد الرحمن رشدان لـ في الجول: انفعلت على زيزو بسب تعمده التدخل بعنف مران الزمالك - انتظام السعيد والونش وتأهيل الزناري.. وتصعيد مدافع شاب مصدر من المصري لـ في الجول: تعرضنا لإيقاف القيد بسبب حسام حسن.. ونتعجب من القرار لهذا السبب كما كشف في الجول - مودرن سبورت يتعاقد مع معتز زدام الزمالك يختار ملعب السلام لمواجهتي الإسماعيلي وبتروجت
أخر الأخبار
فيليبي ميلو يعلن اعتزاله كرة القدم 2 ساعة | أمريكا