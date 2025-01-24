الإسماعيلي يكشف سبب غياب محمد حسن أمام الاتحاد

أعلن النادي الإسماعيلي غياب لاعبه محمد حسن عن مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة 10 من الدوري المصري.

ويستعد الإسماعيلي للقاء الاتحاد يوم الأحد المقبل في الرابعة عصرا.

وسيغيب لاعب وسط الدراويش بسبب تراكم البطاقات بعد حصوله على بطاقة صفراء ضد سموحة.

صاحب الـ 31 عاما حصل على 3 بطاقات صفراء ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية والبنك الأهلي في الجولة 8 وسموحة في الجولة 9.

محمد حسن يغيب عن مباراة الاتحاد السكندري ❌#شجع_الدراويش pic.twitter.com/aMBHtCTURi — Ismaily SC (@Ismailyofficial) January 24, 2025

وخاض حسن 8 مباريات بقميص الإسماعيلي هذا الموسم في الدوري المصري.

إجمالا بقميص الدراويش خاض 73 مباراة سجل هدفا وصنع 3.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 12 نقطة من 9 مباريات.

فيما يحتل الاتحاد المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.