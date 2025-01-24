انتهت بطولة العالم لكرة اليد - مصر (26)-(25) سلوفينيا.. الفارق هدف

الجمعة، 24 يناير 2025 - 18:43

كتب : FilGoal

مصر - كرواتيا - بطولة العالم لكرة اليد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر ضد سلوفينيا في الجولة الثانية من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد.

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

ويحتاج منتخب مصر للفوز في لقاء اليوم ثم كاب فيردي يوم الأحد من أجل حسم بطاقة التأهل لربع النهائي.

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وكان منتخب مصر قد خسر من أيسلندا بنتيجة 27-24 في بداية مشوار الدور الرئيسي.

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فوز بشق الأنفس 26-25 لمنتخب مصر

ق 29: 26-25 لمنتخب مصر

ق 26: 25-22 لمنتخب مصر

ق 18: 22-19 لمنتخب مصر

ق 15: 20-19 لمنتخب مصر

ق 5: 17-15 لمنتخب مصر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بنتيجة 16-14

الحكم يرفض احتساب الهدف رقم 17 لمنتخب مصر بداعي عدم دخول الكرة للمرمى قبل انطلاق الصافرة

ق 28: 16-13 لمنتخب مصر

ق 25: 14-11 لمنتخب مصر

ق 23: 11-10 لمنتخب مصر

ق 19: سلوفينيا تقلص الفارق بـ 3 أهداف متتالية

ق 16: 9-5 لمنتخب مصر

ق 14: محمد علي يتألق ومصر تتقدم 7-5

ق 13: 5-5

ق 9: تقدم مصري أول في اللقاء 3-2

ق 6: 2-2

بداية اللقاء في السابعة مساءً

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