كرة يد – مفاجأة كبرى.. إسبانيا تودع بطولة العالم من الدور الرئيسي

ودع منتخب إسبانيا بطولة العالم لكرة اليد بعد تعرضه للخسارة من البرتغال في مفاجأة مدوية.

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

وسقط منتخب إسبانيا في فخ الخسارة بنتيجة 35-29 في الجولة الثانية من الدور الرئيسي.

واحتل منتخب إسبانيا المركز الرابع في الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن السويد والبرازيل و4 نقاط عن البرتغال متصدر الترتيب.

بطل العالم في 2005 و2013 سيغيب عن ربع نهائي بطولة العالم لأول مرة منذ 2009.

They made it 🤩 Portugal continue their impressive campaign and seal their place in the quarter-finals for the first time at the IHF Men's World Championship 🇵🇹🔥 Argentina 🇦🇷 also claim two points in the main round. Results 👇#inspiredbyhandball #CRODENNOR2025 pic.twitter.com/kI1TqB7eDk — International Handball Federation (@ihfhandball) January 24, 2025

ولأول مرة يخسر منتخب إسبانيا من البرتغال في مباراة رسمية بكرة اليد.

يذكر أن إسبانيا احتلت المركز الثالث في آخر نسختين من أولمبياد طوكيو 2020 وباريس 2024، وكذلك في بطولة العالم 2021 بمصر و2023 بالسويد وبولندا.

وفي نفس السياق حسمت منتخبات الدنمارك وألمانيا وفرنسا بطاقة التأهل لربع النهائي.

وضمن منتخب الدنمارك صدارة المجموعة الأولى ويأتي خلفه منتخب ألمانيا، فيما تصدر منتخب فرنسا المجموعة الثانية.

ولا تزال هناك 5 بطاقات شاغرة لم تُحسم بعد.

ويستعد منتخب مصر للقاء سلوفينيا بعد قليل في مباراة ستحسم هوية المتأهل لربع النهائي عن المجموعة الرابعة.