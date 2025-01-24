كرة طائرة - في انتظار الأهلي.. الزمالك إلى نهائي البطولة العربية
الجمعة، 24 يناير 2025 - 17:33
كتب : FilGoal
تأهل الزمالك إلى نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة بالفوز بنتيجة 3-2 على الشرطة القطري في نصف النهائي.
وتستضيف دولة قطر منافسات البطولة العربية لأندية الطائرة من 16 يناير وحتى 25 يناير الجاري.
وجاءت نتائج الأشواط: 25-22 و21-25 و25-20 و16-25 و15-10.
وينتظر الأبيض الفائز من لقاء الأهلي والسيب العماني.
وتقام المباراة النهائية يوم السبت 25 يناير الجاري.
مـباراة مـاراثونية ☄️
الزمالك إلى نهائي البطولة العربية 🏐🏆#Zamalek | #ZamalekVolleyball | #الزمالك_أولًا | #أكبر_قلعة_رياضية pic.twitter.com/xBo8dThq1o— Zamalek Sports Hall (@zamalekhalls) January 24, 2025
وضمت قائمة الزمالك تحت قيادة البرازيلي كارلوس شوانكي 13 لاعبا وجاءت كالآتي:
أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك.