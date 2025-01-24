كرة طائرة - في انتظار الأهلي.. الزمالك إلى نهائي البطولة العربية

الجمعة، 24 يناير 2025 - 17:33

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة طائرة

تأهل الزمالك إلى نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة بالفوز بنتيجة 3-2 على الشرطة القطري في نصف النهائي.

وتستضيف دولة قطر منافسات البطولة العربية لأندية الطائرة من 16 يناير وحتى 25 يناير الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط: 25-22 و21-25 و25-20 و16-25 و15-10.

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وينتظر الأبيض الفائز من لقاء الأهلي والسيب العماني.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت 25 يناير الجاري.

وضمت قائمة الزمالك تحت قيادة البرازيلي كارلوس شوانكي 13 لاعبا وجاءت كالآتي:

أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك.

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