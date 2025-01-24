عبد الرحمن رشدان لـ في الجول: انفعلت على زيزو بسب تعمده التدخل بعنف

كشف عبد الرحمن رشدان مدافع مودرن سبورت سبب انفعاله على أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك عقب مباراة الفريقين.

وفاز مودرن سبورت على الزمالك بهدف دون رد ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

وقال رشدان لـFilGoal.com : "انفعلت على أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بعدما شعرت بتعمده التدخل العنيف قبل صافرة نهاية المباراة، ولم يحدث احتكاك بيننا عقب المباراة".

ويلعب عبد الرحمن رشدان ضمن صفوف مودرن سبورت معارا من الأهلي حتى صيف 2026.

مودرن سبورت حقق الفوز الأول بعد 8 جولات لم يتذوق خلالها طعم الانتصار.

وسجل جوناثان نجومي هدف المباراة الوحيد بعد تبادل رائع للكرة مع علي زعزع.

الفوز رفع رصيد مودرن سبورت إلى النقطة السابعة ليرتقي إلى المركز 17 ويغادر المركز 18 (الأخير).

فيما توقف رصيد الزمالك عن 17 نقطة خلف الاهلي صاحب المركز الثاني بنقطتين.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.