مران الزمالك - انتظام السعيد والونش وتأهيل الزناري.. وتصعيد مدافع شاب

واصل نادي الزمالك استعداداته لمواجهة الجونة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري يوم الإثنين المقبل، على استاد القاهرة.

وانتظم عبد الله السعيد ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق في التدريبات الجماعية خلال المران.

وشارك الثنائي في الفقرة البدنية مع اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة مودرن سبورت الأخيرة، قبل أن يشارك اللاعبان بصورة طبيعية في الفقرة الفنية والتقسيمة التي أقيمت في نهاية المران.

وتعرض محمود حمدي للونش للإصابة بكدمة خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة حرس الحدود، فيما يعاني عبد الله السعيد من الإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية.

وخاض مصطفى الزناري مدافع الفريق المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأدى الزناري تدريبات تأهيلية تحت إشراف علاء رجب المعد البدني خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي.

وكان الزناري تعرض لإصابة في العضلة الخلفية تسببت في غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية.

وقام كريستيان جروس المدير الفني للزمالك تصعيد هشام فؤاد مدافع فريق الشباب مواليد 2005 للتدريب مع الفريق الأول خلال مران الجمعة.

وتعرض حمزة المثلوثي مدافع الفريق لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وخسر الزمالك أمام مودرن سبورت في الجولة التاسعة بمسابقة الدوري بهدف نظيف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، فيما يحتل الجونة المركز الأخير برصيد 6 نقاط.