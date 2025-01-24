مصدر من المصري لـ في الجول: تعرضنا لإيقاف القيد بسبب حسام حسن.. ونتعجب من القرار لهذا السبب

الجمعة، 24 يناير 2025 - 16:38

كتب : حامد وجدي

حسام حسن - المصري

كشف مصدر من المصري البورسعيدي عن إيقاف ناديه من القيد بسبب مستحقات متأخرة لصالح حسام حسن وجهازه المعاون.

ويتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر حاليا بعدما رحل عن تدريب المصري في مايو 2023.

وقال مصدر من المصري لـFilGoal.com: "تعرضنا لعقوية إيقاف القيد بسبب مستحقات حسام حسن وجهازه المتاخرة والبالغة 7 ملايين جنيه".

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وأضاف "نتعجب من القرار لأننا حصلنا على حكم بالحصول على 8 ملايين باقي صفقة انتقال الراحل أحمد رفعت لمودرن سبورت (فيوتشر سابقا) ولم يتم إيقافهم من القيد"

وكان الراحل أحمد رفعت قد انتقل من المصري إلى مودرن سبورت (فيوتشر سابقا) في صيف 2021.

وفارق أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ومودرن سبورت الحياة يوم 6 يوليو الماضي عن عمر 31 عاما بعد 117 يوما من تعرضه لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي.

يذكر أن مجلس إدارة النادي المصري وقع عقوبة فورية على لاعبي الفريق عقب الخسارة أمام بتروجت في الدوري الممتاز.

وحقق بتروجت فوزًا على حساب المصري بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

ورفع بتروجت رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع ليرتقي 6 مراكز دفعة واحدة.

وتوقف رصيد المصري عند 15 نقطة في المركز الخامس ليبتعد عن صراع الصدارة بين بيراميدز والأهلي والزمالك.

وتلقى المصري هزيمته الثانية هذا الموسم في الدوري بعدما خسر أمام الأهلي بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري.

المصري حسام حسن أحمد رفعت
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