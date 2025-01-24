كما كشف في الجول - مودرن سبورت يتعاقد مع معتز زدام

الجمعة، 24 يناير 2025 - 16:10

كتب : هاني العوضي

معتز زدام مع وليد دعبس رئيس مودرن سبورت

أعلن مودرن سبورت تعاقده رسميا مع المغربي معتز زدام لاعب الترجي التونسي بعد اجتيازه الكشف الطبي.

وكشف مودرن سبورت عن انتقال زدام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء مع نهاية الموسم.

وارتبط اسم معتز زدام بالانتقال لنادي غزل المحلة إلا أن الصفقة توقفت بين الطرفين.

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وكشف FilGoal.com عن توصل مودرن سبورت لاتفاق مع نادي الترجي لضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية الجارية (طالع التفاصيل)

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وسيتم قيد زدام الذي يخوض تجربته الثانية في الدوري المصري، بدلا من فيجيري أوكينابيرهي الذي تم التعاقد معه في بداية الموسم الجاري.

ويخوض معتز زدام تجربته الثانية في الدوري المصري بعد فترة إعارة قضاها مع النادي المصري في الموسم الماضي مع أحقية الشراء لكن قرر النادي البورسعيدي عدم تفعيل البند.

واستعار المصري اللاعب التونسي لمدة نصف موسم فقط.

ولعب زدام مع المصري 22 مباراة مسجلا 5 أهداف ولم يصنع أي هدف.

وفي الموسم الحالي لعب زدام مع الترجي مباراتين فقط بواقع 149 دقيقة.

وتألق لاعب الوسط معتز زدام بقميص الترجي التونسي وحصد معهم لقب الدوري، وكذلك لعب بقميص النجم الساحلي التونسي.

معتز زدام مودرن سبورت
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